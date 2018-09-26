В Уфе состоялась премьера полнометражного фильма «Дорогами Салавата»

Впервые премьера фильма состоялась сразу в двух залах уфимского кинотеатра «Родина». На презентацию картины пришли многие видные деятели республики: историки, кинематографисты, писатели, артисты.

Напомним, документально-постановочный фильм «Дорогами Салавата» был снят по итогам киноэкспедиции Уфа-Палдиски. Съемочная команда проекта во главе с председателем Союза кинематографистов республики Фаритом Габитовым и историком Мирасом Идельбаевым посетила 12 городов России и три города в Эстонии. Группа фактически повторила маршрут этапирования Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина на каторгу после подавления Пугачевского восстания в 18 веке.

В документальном фильме были и игровые части. Роль Салавата Юлаева сыграл актер БГАДТ им. М. Гафури Мурат Рафиков, его отца – народный артист Башкортостана Ильдар Гумеров.

По словам Фарита Габитова, фильм о Салавате именно важен сегодня, в период, когда имя героя часто становится предметом провокаций и различного рода фальсификаций.Таким образом кинематографист напомнил о недавнем конфликте с комиком Русланом Белым.

- Отмечу, что именно в этот период нам удается получить грант президента РФ на развитие гражданских инициатив. Грант на создание фильма, увековечивающего имя Салавата. Это говорит о том, что руководство страны оценивает его вклад и он является достоянием не только башкирского народа. Кураист, импровизатор, поэт. Его работы всегда вдохновляли людей. Он стал символом свободы и единения, символом дружбы народов. Ведь он возглавлял армию, в которой рука об руку сражались представители народов Поволжья, Урала и т.д. Отмечу, что во всех городах страны и Эстонии, нас встречали очень тепло. Люди помнят о Салавате, - рассказал в приветственной речи Фарит Габитов.

Напомним, в каждом городе члены экспедиции встречались с местными краеведами, узнавали новые версии о местах пребывания Салавата Юлаева и Юлая Азналина, знакомились с архивными данными, устраивали киновечера, встречались с земляками. Им они дарили памятные кисеты с землей деревни Текеево Салаватского района, которая была сожжена карателями.

Фильм в двух залах собрал полный аншлаг. Зрители тепло встретили картину о национальном герое. Премьеру картины посетил и глава Уфы Ирек Ялалов. По его словам, создатели картины проделали очень большую работу.