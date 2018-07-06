В церкви эстонского Палдиски молятся за Салавата Юлаева как за святого

Они посетили 12 городов. Самым последним, в который прибыли 16 июня, в день рождения башкирского национального героя, стал Палдиски, бывшая крепость Рогервик. Именно здесь Салават и его отец Юлай Азналин прожили вторую часть своей жизни в качестве каторжников.

По результатам этого проекта появится новый документально-игровой фильм о батыре, где главную роль сыграет актер Башдрамы Мурат Рафиков. Мы встретились с участниками проекта – режиссером Тансулпан Буракаевой и сценаристом фильма Зухрой Буракаевой. Они - родные сестры, обе - очень творческие личности.

12 городов по следам Салавата

- Кому принадлежит идея проехать по местам, где везли Салавата Юлаева в каторгу?

Тансулпан: Идея принадлежит председателю Союза кинематографистов Башкортостана Фариту Фатиховичу Габитову. В прошлом году он предложил мне поучаствовать в конкурсе на гранты Фонда поддержки гражданских инициатив с идеей о киноэкспедиции по городам, по которым везли национального героя. По итогам поездки мы должны сделать документальный фильм с игровыми эпизодами. Оператор фильма – Ильсур Ишаев, композитор – Урал Идельбаев, сценарист – Зухра Буракаева, а режиссер – я.

Зухра: Консультантом стал наш главный салаватовед, профессор, писатель Мирас Идельбаев. Он был участником первой поездки в Эстонию еще в советское время. Тогда они с учительницей географии школы-интерната №1 (БРГИ №1) Зумарой Хисматуллиной повезли детей в Рогервик на целый месяц. После этого была поездка на автобусе с журналистами и две официальной поездки на самолете. Мирас Хамзович с нами поехал в Рогервик в пятый раз.

Тансулпан: Сама идея не нова, но в виде киноэкспедиции она состоялась в первый раз. Выехали из Уфы 11 человек на «Газели». В тех городах, где останавливались, проводили киновечера с выставочными тематическими стендами, богатой ярмаркой из эксклюзивных товаров башкирских предпринимателей: меда, книг, национальных украшений, сувениров, одежды с национальными принтами и вышивками и многого другого.

Во время встреч мы показывали отрывки из фильмов о Салавате, фильм «Оран» о батыре, снятый в свое время как дипломная работа режиссером Азаматом Хужахметовым. Мы выбрали этот фильм за образность, интересную подачу. Но все-таки, надо признаться, что не хватает хорошего фильма о Салавате для детей и юношества.

Видео

Еще мы сделали небольшую выставку башкирского костюма. Я была в аутентичном женском костюме, а кураист Руслан Мулюков в костюме башкирского воина. Мы встречали гостей игрой на думбыре и курае.

Зухра: Мы также показывали ролик о Салавате. Этот ролик сделан полностью с подсказки Фарита Фатыховича. Он столько лет работал в кинопрокате – и теперь стал как ходячая энциклопедия. В ролике собрали все кинообразы Салавата Юлаева. Был еще ролик «Родина Салавата». Он на стихотворение батыра «Йурузэнем». Мирас Идельбаев говорит, что стих «Я не умер, башкиры!» герой не сочинял. Я с ним согласна. А вот стихотворение «Йурузэнем», по нашему общему мнению, точно принадлежит перу Салавата. Хотя, Тансулпан с нами не согласна (смеется). В этом ролике мы показали родной край Салавата, праздник «Салават йыйыны», рассказали о хоккейном клубе, который носит имя героя. Таким образом, благодаря нашим стендам, фильму и роликам мы постарались как можно полней раскрыть его образ как исторической личности и символе башкирского народа и всей республики.

Завершался наш “исторический” блок игрой на курае Руслана Мулюкова. Затем мы рассказывали о современном башкирском кино, показывали по 2-3 фильма в зависимости от аудитории. Это короткометражные фильмы Тансулпан Буракаевой “Я женюсь!”, “Два соседа”, “Листок” Романа Пожидаева, “Енмеш” Айнура Аскарова, знаменитый анимационный фильм Рима Шарафутдинова “Алдар и Серый волк”.

Также с родной деревни Салавата Юлаева Тэкэй взяли с собой горсть земли в мешочках. И раздавали эти мешочки местным башкирам, таким образом, в каждом городе оставляя кусочки родной земли.

- Через какие города прошел ваш путь? Как вас встречали?

Тансулпан:. Из Уфы поехали в Верхнее Яркеево. Это граница Башкортостана - там нас символически проводили в дальний путь. Затем мы поехали в Мензелинск, где пролегал дальнейший путь Салавата-каторжника. Туда же приехал Роберт Юлдашев с ансамблем «Guzel Dance». До этого они дали концерт в Актанышевском районе Татарстана. Они поставили бесплатные концерты для местных башкир. Он хотел прилететь и в Эстонию, но, к сожалению, не получилось.

Салавата и его соратников со скованными руками и ногами везли в каторгу на санях. Из Башкортостана они выехали 2 октября. В тот год была ранняя зима. До Рогервика доехали в конце ноября. Этапирование происходило следующим образом: десять всадников сопровождали их до одного города, там останавливались на день и дальше уже вел конвой этого города до другого места.

В Мензелинске острог, где ночевали Салават и его отец, не сохранился, но мы нашли такие памятные места в Казани и других городах.

В Казани также мы подержали на руках оригинал книги Руфа Игнатьева о Салавате.

Зухра: В Казани на киновечер пришли наши земляки и коллеги-киношники. Здесь также выступил Роберт Юлдашев. Получилась очень конструктивная и полезная встреча с коллегами и на следующий день. Мы договорились о совместных проектах. В целом визит Казань по съемкам, по насыщенности оказался успешным.

Потом поехали в Чебоксары, там было очень здорово. Салавата Юлаева через Чебоксары не вели, мы туда заехали по просьбе наших киношников. Потом только выяснилось, что прямо под Чебоксарами все-таки проходил тракт из Казани в Нижний Новгород, откуда вели каторжников. Вообще, выяснилось, что масштабные бои времен времен Пугачевского бунта проходили на территории Чувашии, вся борьба как раз-таки там и закончилась.

Тансулпан: В селе Малый Сундырь под Чебоксарами местный бизнесмен Сергей Сундуков сделал этнографическую деревню. Здесь раньше был почтовый ям, где останавливались каторжники и их конвоиры. Там есть музей почты, в нем отдельное внимание уделено этапированию каторжников.

Интересно, что чуваши в этой деревне заложили аллею батыров камнями, на которых они планируют высечь имена тех героев, которых через это место этапировали, в том числе и Салавата Юлаева. Они предложили нам выбрать камень, где будет имя нашего героя. Мы выбрали песчаник, и начертали там – «Салават Юлаев и год его прохождения по этому тракту». На обратном пути нам сообщили, что имя героя уже высечено на этом камне. И это стало еще одним ярким событием нашей поездки.

Зухра: Чуваши – очень радушний и гостеприимный народ. Вообще, про Чувашию можно долго рассказывать. Они к встрече очень хорошо подготовились. Сделали целую культурную программу. На месте, где погибли пугачевцы, мы вместе разожгли языческий костер и читали древнюю молитву.

Оказывается, в Чебоксарах каждый год проходит ярмарка народов, где сельские советы представляют разные народы. К нам вышла администрация сельсовета Малое Янгурчино, который выступал на ярмарке за Башкортостан. Мы по их просьбе переоделись, чтобы показать национальную одежду. Быстренько отрепетировав в фойе, устроили для них небольшой концерт: Фарит Фатихович станцевал «Перовский», Тансулпан спела, Руслан Мулюков, наш кураист, сыграл башкирские мелодии, рассказал о курае. Многие из жителей этого села не понимают русского, и председатель сельсовета им переводил нашу речь. Это было так трогательно. Концерт закончился тем, что наш кураист Руслан Мулюков сыграл две чувашские песни вместе с местным самодеятельным ансамблем – наши зрители были в полном восторге и подпевали.

Тансулпан: Как собирали зрителей на наши киновечера? Здесь помощь оказало Министерство культуры Башкортостана. Через него разослали письма во все министерства республик и областей о маршруту нашего следования, и тогда уже начали помогать нам повсеместно. Исключением были лишь стали Казань, Чебоксары и Госфильмофонд – там хорошо организовали наши коллеги-киношники.

В Нижнем Новгороде, во Владимире, в Великом Новгороде за организацию мероприятий взялись библиотекари, очень деятельные и ответственные люди. И там, и тут было много зрителей. В Нижнем Новгороде даже попросили выступить дополнительно в детской библиотеке. Детям показали отдельную программу.

Зухра: Несмотря на то, что многие зрители я ряде случаев поначалу "добровольно-принудительно" приходили на наши мероприятия, все остались довольными. В Мензелинске, к примеру, в зале отмечали присутствующих по списку, но в итоге все зрители были в полном восторге. Трогательно было видеть, как во Владимире библиотекари вытащили все книги о Башкирии и Салавате Юлаеве на стенд.

Тансулпан: Потом мы поехали в Госфильмофонд, который находится в Подмосковье, - недалеко от Домодедово, в Белых Столбах. Госфильмофонд – это 120 гектаров земли, где хранятся все пленки, весь фонд фильмов советских и даже мировых - трофейных. Это самое богатое фильмохранилище мира – больше миллиона экземпляров. Руководитель этого места Андрей Бычков - наш друг, земляк, с которым башкирский Союз кинематографистов давным-давно сотрудничает. Он нас очень хорошо встретил, также он организовал мероприятие в Госфильмофонде и в городе Домодедово. Там мы показывали фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью».

Была дополнительная сложность в том, что все города готовились к Чемпионату мира по футболу. В Нижнем Новгороде, во Владимире нашу машину периодически обыскивали. Многим чиновникам уже было не до нас, но, несмотря на это, они сдерживали свои обещания помочь.

Тансулпан: Очень благодарны землякам в Твери. Руководитель нашего землячества Марат Бахтиев полностью организовал встречу, даже привел к нам башкиро-татарский ансамбль «Агидель». Они пели, танцевали, были очень рады встрече.

Зухра: В Твери землячество себя показало с лучшей стороны. Позвали местное телевидение, газеты, представителей администрации города, башкирское землячество пришло в национальных костюмах. От начала до конца нам помогали.

Мы там остановились на два дня, и у нас единственный раз появилось немного времени на продолжительную прогулку. Только заворачиваем на местный Арбат и видим, как группа молодежи делает селфи и громко поет «Өфө йүкәләре». Мы стали им подпевать. Они не сразу поняли, в чем дело. Вдруг одна девочка встрепенулась – до нее дошло, что мы все в Твери поем песню на башкирском! Выяснилось, что эта группа – наши московские студенты, которые решили прогуляться в Твери между экзаменами. Вот такая была интересная история.

Тансулпан: Наш оператор Ильсур Ишаев там встретил своего дядю – Азата Мурзабаева. Он тоже помогал нам. Марат Бахтиев после встречи спрашивал: «Ну что, лучше, чем в Москве?» Да, действительно, было лучше!

Затем мы поехали в Великий Новгород. Только там мы застали хорошую погоду. Вообще, дорога до Эстонии была тяжелой. В Москве мы снимали под проливными дождями. В Казани вообще был снег. По пути каждый из нас по одному разу переболел. Негде было постираться, высушить одежду. Передохнули немного в Белых Столбах – в этой гостинице мы были три дня.

В Великом Новгороде нас поразил музей кино, созданный одним энтузиастом. Он очень вдохновил Фарита Фатыховича, который давно собирает экспонаты для своего Музея кино, который, увы, до сих пор без помещения.

Ангелы Мираса Хамзовича

Зухра: Нам всегда кто-нибудь случайно, неожиданно помогал. Мы этих людей назвали ангелами Мираса Хамзовича, потому что именно он их находил. Например, нас в Нижнем Новгороде должна была сопровождать молоденькая девушка, но она не дождалась и дали другого краеведа. Оказалось, что этот человек лучше всех знает период Пугачева.

Или вот, например, Мирас Хамзович совершенно случайно в Пскове подошел у музея к красивому, высокому парню. Он оказался научным сотрудником, вышедшим в город по делам, который в последствии нам помог. Я спрашиваю: «А как вы могли разглядеть в этом красавце ученого?». Он говорит: «По глазам я понял, что он занимается историей» (смеется).

Самый интересный ангел попался в Москве. Мы искали Сенат, никак не могли найти. Гуглили, безрезультатно. Сенат, который находится в Кремле, построен чуть позже времен Салавата, поэтому его судили не там. В Московском доме национальностей нам встретился удивительный краевед, у которого мы хотели спросить, но в суете позабыли. В итоге Мирас Хамзович отправился с этим парнем в кабинет, чтобы погуглить местоположение Сената. По дороге разговорились и выяснилось, что этот парень знает все старинные здания. Мирас Хамзович, как будто притягивал к себе исторические сведения, которые для него тоже были открытием.

Вообще, с самого начала поездки ощущалось, что нам кто-то помогал. Было много мистики. Думаем, что это был дух Салавата.

Тансулпан: Вообще, нам все старались помогать. Перед поездкой искали аутентичный мужской костюм, никак не могли найти. У каждого ведь свой личный костюм, а мы едем надолго. И вдруг Азамат Юлдашбаев одолжил нам все: мужскую одежду, лук и даже копию сабли Салавата. С этой саблей и луком со стрелами, кстати, тоже интересно получилось. Таможенник не хотел нас пускать. А мы ведем себя крайне спокойно – уже привыкли к тому, что все проблемы разрешаются самым невероятным образом. И вдруг появляется улыбчивая молодая девушка – сотрудница таможни. У нее мама из Стерлитамака. Мы ей объяснили ситуацию, зачем нам лук и меч необходимы, она помогла. Уже в Таллине посол России удивлялся, как мы его провезли – по сути, холодное оружие.

Зухра: Или вот еще мистический случай. В Палдиски нам нужно было за короткое время отснять церковь, которую строили каторжане. И строили в тот период, когда там были Салават и его отец Юлай Азналин. Есть версия, что наш герой тоже участвовал в этом процессе. Мы хотели зайти внутрь, но уже не успевали связаться ни с кем – времени в обрез. И тут актер Мурат Рафиков видит милую старушку, которая спрашивает, что нам надо и открывает церковь! Оказалось, она случайно проходила мимо, а ключи у нее всегда с собой – она хранительница. Мы залезли даже на башню!

Салават для Палдиски – легендарная личность

- В Эстонии вы поехали прямо в Палдиски?

Тансулпан: Нет, мы сначала заехали в Тарту, но острог не стали искать, потому что не успевали. Вместо этого мы пошли в Госархив Эстонии, который находится в этом городе. Нам удалось снять оригиналы документов о содержании Салавата, его отца, а также Канзафара Усаева. Каждый из нас подержал в руках эти три документа (два о содержании, один – рапорт о смерти) – единственные уцелевшие документы о Салавате с тех времен. Мирас Хамзович тоже впервые в жизни видел оригиналы этих записей. Они написаны на очень качественной бумаге. И условия хранения в архиве – идеальные.

После этого мы поехали в Таллин. Здесь живет наша активная землячка Флюза Хайруллина, она представляет собой эстонский Курултай башкир. Она с самого начала нам очень помогла – и с визами, и с организацией вечера. Ее сын Ильнур в башкирском костюме встретил нас на киновечере ответным кураем – было очень приятно. Наше мероприятие прошло в Русском культурном центре. К нам пришли высокопоставленные лица, среди которых были бывший премьер-министр страны и заместитель посла России.

Зухра: В Эстонии работает бывший однокурсник нашей Тансулпан и Романа Пожидаева - Олег Беседин, у которого здесь свое телевидение на русском языке. Он очень помог и с организацией съемки, и с техникой, и с поиском исторических сведений. Сам он автор многих исторических циклов про Эстонию, Таллин, русских в Эстонии. Он нас сопровождал по городу, проводил в места, куда не просто попасть. Через него мы связались с краеведами, и у них узнали, где именно похоронен Салават.

В Палдиски тоже было много съемок – нужно было успеть снять две постановочные сцены, а там многочасовой сложный грим, аренда камеры…

Тансулпан: Для этого города Салават является легендарной личностью. Вся информация о нем окутана легендами. Местные жители, рассказывая о нем, любят добавлять: «Мне рассказал мой отец, а ему его отец» или «Моему эстонскому соседу рассказывал его дед, а тому его дед» и прочее.

- О чем именно они рассказали вам?

Тансулпан: В основном, эти легенды касаются того, где батыр был похоронен. У нас тоже было несколько версий. Старушка, которая нас пустила в церковь, вовсе утверждает, что Салават был архитектором этой церкви. И даже говорит, что тут нашли его кости, а у батюшки, который умер за сорок дней до нашего приезда, якобы, хранился его пистолет. На наш вопрос, а какие есть доказательства, она отвечала нам: «Ну, а чьи же еще?». Этот батюшка, кстати, очень много рассказывал своим прихожанам о Салавате Юлаеве. Также она рассказала, что он для церкви святой, они молятся и за него.

В русской гимназии существует музей Салавата Юлаева. Музей неоднократно переезжал из здания в здание. Однажды его закрыли, и чтобы не утерять экспонаты, людям пришлось буквально их выкрадывать.

Договоренность назвать одну из главных улиц в Палдиски именем Салавата Юлаева, к сожалению, не была соблюдена. Эта договоренность была достигнута еще во время вице-премьерства Халяфа Ишмуратова, но власть и у нас, и у них уже поменялась. Улица Салавата Юлаева была – теперь ее переименовали в Kivi, что по-эстонски значит камень. Это памятное для эстонцев название – у большого камня собиралась молодежь вечерами.

Зухра: Именем Салавата все-таки назвали одну улицу. Она нежилая, но спускается к каменоломне. Это неправильно, тем более, как мы говорили, здесь все пронизано духом Салавата.

Тансулпан: Что касается мероприятий, мы провели встречу в здании Северного порта и участвовали в возложении цветов к памятнику. Туда приехали все чиновники, которые встречались с нами в Таллине. К нам также присоединился Константин Чадлин (бывший политтехнолог уфимской «Молодой гвардии», осужденный в России за мошенничество и попросивший в Эстонии политубежище - ред.). От него мы узнали много интересного об этой стране, о языке, который он учит сейчас, о достижениях этой страны, людях.

После мероприятия мы всех гостей угощали башкирскими блюдами. Там есть очень интересная таверна, расположенная в старинном здании, которое видел и Салават, 1734-го года постройки. Мы у них заказали башкирские блюда, в частности, бишбармак. Готовить им помогала жена актера Ильдара Гумерова Лира, она прилетела в Эстонию вместе с мужем. Она эстонским поварам рассказала рецепты бишбармака, сделала шарики талкана и другие блюда. От башкирских блюд повара таверны остались в таком восторге, что решили наши блюда внести в меню.

Приготовленной едой мы угостили всех зрителей – их было немало. В основном, это военные пенсионеры родом из России. Их пришло около 50 человек. Они поели башкирской еды, попили немного башкирского бальзама, чая с травами и были в таком восторге!

Тансулпан: (Обращается к Зухре) Ты не видела, у меня в блокноте лежала палдийская душица? Она не пахнет. Они говорят, что им понравилась наша душица, которую мы привезли. Это растение у них тоже растет, но вообще не пахнет. Я представляю, как Салават брал эту душицу, пытался вдохнуть аромат, не чувствовал запаха и вздыхал с горестью…

Я не ошибусь, если скажу, что для Палдиски Салават Юлаев - это главная достопримечательность, главная историческая личность после Петра Первого, который начал строить крепость Рогервик.

В таверна работает русский парень родом из Твери Андрей Кириллов. В таверне есть уникальная коллекция оружия, частная коллекция, Андрей знает про каждый экспонат все! Кроме того, он увлекается искусством – пишет картины. Серия его картин называется «Космический Палдиски». Две картины из серии посвящены Салавату. В одном он молодой, а в другом он уже в возрасте. А его теща нам прочла стихи о Салавате. Образ героя их очень будоражит, они спорят между собой о том, где он похоронен.

Тансулпан: Да, про игровые съемки. В Палдиски к нам прибыли актеры – Мурат Рафиков и Ильдар Гумеров со своей женой Лирой. Они приехали только на съемки. Гримером была у нас эстонка. Камеру мы также арендовали на месте. Режиссер монтажа фильма у нас будет из Якутии Петр Карсагов, работавший с Сергеем Потаповым – получается такая интернациональная команда.

В Эстонии очень доброжелательный народ. Они не запирают двери домов, водители автобусов оставляют открытыми двери автобусов. Мы в таверне три дня ели питались на кредит доверия – пообещали, что заплатим, когда вернемся домой, т.к. возникли сложности с оплатой.

- Какое послевкусие осталось от этой поездки?

Тансулпан: В Уфу мы приехали ночью, очень уставшие и решили сделать встречу с утра. Утром никакой усталости не осталось! Мне уже три человека сказали, что после поездки мы стали красивее, одухотвореннее. Во время поездки мы чувствовали, что на нас лежит миссия нести миру слово о Салавате, об укреплении межнациональной дружбы. На нас смотрели как на посланников. Это накладывает и ответственности, и придает гордости.

Зухра: У нас сложилась хорошая команда. Никто не делил работу на свою и не свою – мы все таскали, устанавливали стенды, выполняли указания Тансулпан, которая держала все под своим контролем – и съемки, и организацию мероприятий, и урегулирование приездов актеров, аренду камеры в Эстонии и многое другое.

Каждый башкир должен побывать в Палдиски

- Когда ждать фильм?

Тансулпан: Фильм будет готов к 26 сентября – ко дню смерти Салавата Юлаева. У нас еще не все отснято – игровые моменты планируем снимать в Уфе.

Зухра: Конечно, волнуемся, что зритель может не принять нашего Салавата – ведь у каждого он свой. Мирас Хамзович каждый раз выступает против такого высказывания, он говорит – Салават один, есть точное описание внешности Салавата Юлаева, возраст, рост.

Тансулпан: Наш Салават Юлаев отличается от предыдущих его образов в кино. Мы пытались воссоздать его по описаниям. На роль отлично подошел актер Башдрама Мурат Рафиков – невысокий, с черными волосами, с поэтичными глазами. Предчувствуем, что многие скажут: «Нет, это не Салават!» Но я увидела его таким.

Мы решили для себя, что не будем обращать внимание на критику, на версии других людей. Дело сделано. Судя потому, как Мурат и Ильдар Гумеров, сыгравший Юлая Азналина, готовились, прочитали кипу литературы, входили в образ, мы думаем, что не ошиблись выбором актеров. Они оба вдумчивые, глубокие личности.

Тансулпан: Во время съемок в Палдиски, им было очень тяжело передвигаться в кандалах. Актерам пришлось таскать тяжелые камни. Я спрашиваю: «Вам не тяжело?» Они мне отвечают: «Салават терпел, и мы потерпим».

Зухра: У моря к вечеру нас стала одолевать мошкара и комары. И нам стало понятно, что это была еще одна большая трудность каторги – эти насекомые кусаются очень больно, комары огромные, и кружат они роями. Ноги актеров были искусаны так, что на следующий день их не надо было и гримировать…

- В бюджет смогли уложиться?

Тансулпан: Да. Но нам еще необходимо найти средства. По условиям гранта, 20 процентов расходов на фильм мы должны покрыть сами. Пока нам помог только Фонд «Урал» - дал 150 тысяч рублей. Мы очень благодарны Фонду! Необходимо собрать еще 550 тысяч рублей согласно условиям Гранта.

- Не хотите попробовать собрать через краудфандинговые площадки?

Тансулпан: Мне кажется, это не получится. Ведь у народа у самого нет денег. К тому же, многие ревностно отнеслись к нашему начинанию. Но есть надежда – в республике есть много патриотов, предпринимателей. Судя по поездке, имя Салавата дорого многим, не только представителям башкирского народа. Мы нигде не встречались с негативом, только восхищение и нашим героем, и нами, как хранителями памяти о нем. Так что, мы будем надеяться и искать.