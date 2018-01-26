Юрий Шевчук о Владимире Высоцком: Я осиротел, когда его не стало

В беседе с журналистом «Сноба» Станиславом Кучером рассказал о том, чему его научил Владимир Высоцкий.

В интервью изданию «Сноб» наш знаменитый земляк, музыкант и композитор Юрий Шевчук рассказал о том, почему он отказался от участия в многочисленных программах, посвященных юбилею легендарного исполнителя.

- Мне в эти дни часто звонили с разных официальных каналов, в очередной раз приглашали выступить и что-то там опять сказать о Высоцком. И я не смог им ничего сказать, потому что…

Владимир Семенович — он же прежде всего певец любви, свободы и правды, то есть всего того, чего так не хватало тогда и не хватает сейчас, а об этом как раз ничего не говорят. Крутят в эфирах его смешные песенки, рассказывают о нем какие-то истории. Я смотрю эти передачи и вижу, как у него вырывают зубы, спиливают ему когти, как нивелируют его личность и ничего не говорят о том, за что мы его на самом деле любили.

Отражение времени, эпохи, их нерва и чувственности — молодость такие вещи чувствует сразу. У меня были музыкальные уши, и я услышал честное, правдивое, ни на что не похожее.

Обрати внимание, он очень мало пел о себе, почти каждая его песня — это погружение в шкуру и в душу другого!

В интервью журналисту Юрий Юлианович поделился также сокровенным:

- Я учился на худграфе, в день его смерти мы оформляли школу в башкирской глубинке, в горах. Урал, озеро, красотища… У нашей бригады был приемник, он все время работал, и угадай с трех раз, что мы слушали? «Голос Америки», музыкальные программы, рок-н-ролл. В час или два ночи прерываются передачи: умер Владимир Семенович Высоцкий. Я просто осиротел. У меня будто в одно мгновенье правду украли. Я вышел куда-то в лес, надрался там, сел на каком-то камне на берегу озера. Ночь, лунище… Это была настоящая личная трагедия. Не хочу дальше рассказывать, насколько сильная. И я первый раз в жизни тогда написал свои какие-то строчки. До этого ничего не писал никогда. И может, зря написал, потому что поэт из меня, конечно, так себе...