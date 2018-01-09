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Шевчук встретился с солдатом, который был на его концерте в Чечне в 1995-м
Сюжеты:
Власть без цензурыНаши в ПхенчханеВыборы-2018
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Шевчук встретился с солдатом, который был на его концерте в Чечне в 1995-м

Сегодня, 18:54ОбществоТатьяна МайороваФото: Юрий Дудь
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