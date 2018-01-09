Шевчук встретился с солдатом, который был на его концерте в Чечне в 1995-м

Олег Ситников оказался одним из бойцов российский армии, который выжил после второй чеченской кампании.

Видеоблогер Юрий Дудь устроил встречу музыканта Юрия Шевчука с одним из молодых бойцов, которые присутствовали на его концерте в Чечне. Сюжет об этом трогательном событии он выложил на своем видеоканале.

Напомним, не так давно видеоблогер взял интересное интервью у Юрия Шевчука, в котором тот рассказывал не только о музыке, но и о политике, делился воспоминаниями. Одними из самых щемящих душу были его рассказы о поездке в Чечню в 1995 году, где Шевчук встречался с российскими бойцами, пел им песни и снимал на видео каждый свой шаг. Возможно, самое страшное тогдашнее видео - это перекличка бойцов, которую Шевчук там проводил, потому что вскоре почти все ребята погибли.

Олег Ситников в 1995 году. Фото: Юрий Дудь

Олег Ситников в 2018 году. Фото: Юрий Дудь

Одного из немногих выживших тогда парней видеоблогеру помогли найти его знакомые. После общения с жителем Калининграда Олегом Ситниковым Юрий Дудь пригласил его в Санкт-Петербург на встречу с Шевчуком. Олег обрадовался встрече с кумиром и отметил, что тот почти совсем не изменился внешне за 22 года.

Фото: Юрий Дудь

Музыкант признался, что поездка в Чечню сильно повлияла на него. После возвращения оттуда он долго приходил в себя и настолько был под впечатлением от поездки в горячую точку, что ставил свой диван в простенке между окнами. Удивленной маме он объяснял, что так в него не попадут, если будут стрелять.

Видео Видео: Юрий Дудь

- Нельзя жить с войной в башке. Нужно выходить из этого состояния, - сказал Шевчук своему собеседнику.