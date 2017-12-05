В Уфе могут появиться маршруты по "местам славы" Земфиры и Шевчука

Глава города выдвинул такое предложение сегодня.

5 декабря, на оперативке в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов дал поручение разработать туристические маршруты для детей и молодежи, предложив использовать для этого «места славы» Юрия Шевчука и Земфиры.