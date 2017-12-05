В Уфе могут появиться маршруты по "местам славы" Земфиры и Шевчука

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Глава города выдвинул такое предложение сегодня.
5 декабря, на оперативке в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов дал поручение разработать туристические маршруты для детей и молодежи, предложив использовать для этого «места славы» Юрия Шевчука и Земфиры.
Все желающие смогут пройтись по местам, в которых жили и творили известные музыканты из Уфы.
Напомним, о необходимости создания туристических маршрутов для привлечения турпотока, высказывался глава республики Рустэм Хамитов.
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