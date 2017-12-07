Юрий Шевчук объяснил, почему он больше не «светится» в оппозиции

Музыкант из Уфы рассказал об этом в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь пригласил известного российского рок-музыканта Юрия Шевчука. Интервью с ним за один час на канале в Youtube «вДудь» просмотрели 65 тысяч человек.

В течение часа Юрий Шевчук отвечал на вопросы, в том числе и о своем отношении к оппозиции.

- Я всегда был в оппозиции, - сказал Юрий Шевчук. – Я никогда не любил начальство, каким бы оно не было и что оно ни обещало. Наше поколение рок-н-рольщиков – оно такое, это свобода….Я всегда был таким.

- Когда вы отошли от этого? Вы были в оппозиционной движухе довольно долго, первую половину нулевых, а сейчас вас там нет. Почему? - спросил Юрий Дудь.

- Ну как нету? Просто – зачем говорить одно и то же? Я выбрал аудиторию, зрителей, музыку, искусство. Ну буду я сидеть, как Шендерович и говорить «Власть – зло», и что – на это жизнь тратить? Я лучше новый альбом запишу. Потому что я уже всё сказал. Я же не попугай в клетке, тысячу раз повторять.