Вконтакте запустили масштабный конкурс для начинающих музыкантов

Вконтакте вместе с Радио Рекорд запустили конкурс молодых исполнителей. Победитель конкурса выступит на VK Fest с самыми популярными музыкантами 28 и 29 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Чтобы стать участником конкурса необходимо заполнить заявку в сообществе VK Fest до 1 мая. Уже 15 мая будет определен шорт-лист из десяти финалистов, из которых пользователи социальной сети Вконтакте выберут лучших путем открытого голосования.