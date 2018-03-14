Вконтакте появилось первое в России мобильное шоу с денежными призами
Сегодня, 15:03ТехнологииЗлата Зукович
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Отвечать на вопросы можно будет ежедневно с 13:00 до 20:00.
Вместе с творческой лабораторией Ивана Урганта в Вконтакте запускается ежедневная онлайн-игра «Клевер» с призовым фондом в один миллион рублей в месяц.
Для участия достаточно скачать приложение и подключитmся к игре, в которой необходимо правильно ответить на 12 вопросов. Игра будет проходить с 13:00 до 20:00 в прямом эфире. Проводить игру будут ведущие, отобранные творческой лабораторией Урганта.
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