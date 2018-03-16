Вконтакте появилось новое приложение для знакомств

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В «Знакомствах» пользователи смогут найти новых друзей.
Вконтакте появилось приложение для поиска друзей и любви «Знакомства».
Каждую анкету можно отметить лайком или пропустить. Если симпатия взаимна, то с пользователем можно пообщаться внутри приложения. Еще приложение можно добавить в любую группу – в нем будут отображаться подписчики паблика.
Для участия необходимо кратко рассказать о себе, добавить фотографии и рассмотреть анкеты участников.
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