Вконтакте запустила программу поддержки женского бизнеса

На участие в проекте приглашаются бизнес-леди с собственным делом, существующим не более пяти лет. Заявку могут подать и обладательницы идей, которые воплотятся в жизнь до осени текущего года.

К конкурсу будут допущены сто представительниц слабого пола. Критерии: готовность принимать активное участие в работе проекта, чёткое понимание необходимости digital-стратегии, подробность заполнения заявки.

- ВКонтакте с каждым годом становится всё больше предпринимательниц, которые занимаются бизнесом самого разного масштаба и направления. Задача нашей программы — не просто дать стимул другим девушкам поверить в свои силы и создать бизнес, но и показать инструменты, с которыми его развитие будет быстрым и эффективным, - сообщает о целях программы директор по продвижению продуктов социальной сети Наталия Якунина.

Организаторы сообщают, что программа рассчитана на два месяца. В ходе нее у девушек появится возможность посетить разного рода мастер-классы –юридические, по продвижению бренда и т.д.

Лекции состоятся в #VKLive. Ожидается, что своим опытом ведения бизнеса поделятся такие знаменитости как спортсменка Ляйсан Утяшева, член правления банка «Открытие» Надия Черкасова, журналистка Залина Маршенкулова и другие.

Программа завершится форумом предпринимательниц в мае этого года. В нем определят пять самых лучших стратегий, их обладательницы получат гранты на продвижение бизнеса ВКонтакте. Призовой фонд составляет 550 тысяч рублей.