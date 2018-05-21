Уфимцы смогут увидеть картины, написанные башкирской нефтью

22 мая в ВДНХ-ЭКСПО откроется выставка художника Марселя Шайдуллина «Нефть – взгляд изнутри».
В рамках Российского Нефтегазохимического форума и XXVI Международной выставки «Газ.Нефть.Технологии-2018», которые пройдут с 22 по 25 мая в Уфе откроется выставка художника Марселя Шайдуллина «Нефть – взгляд изнутри». Картины выполнены в необычной технике с использованием башкирской нефти.
Это первое совместное мероприятие проекта «Любимые художники Башкирии» и Башкирской выставочной компании, сообщили организаторы.
Марсель Шайдуллин – участник проекта «Любимые художники Башкирии» в категории «Самородок». Выставка его работ откроется завтра, 22 мая, в 15.00 на балконе второго этажа ВДНХ-ЭКСПО. Он сам будет на месте общаться с посетителями выставки.
Художник не сразу освоил технику работы с нефтью, она не хотела застывать и ложиться на холст. Но со временем он выработал свой рецепт, который никому не раскрывает.