Уфимцы смогут увидеть картины, написанные башкирской нефтью

В рамках Российского Нефтегазохимического форума и XXVI Международной выставки «Газ.Нефть.Технологии-2018», которые пройдут с 22 по 25 мая в Уфе откроется выставка художника Марселя Шайдуллина «Нефть – взгляд изнутри». Картины выполнены в необычной технике с использованием башкирской нефти.

Это первое совместное мероприятие проекта «Любимые художники Башкирии» и Башкирской выставочной компании, сообщили организаторы.

Марсель Шайдуллин – участник проекта «Любимые художники Башкирии» в категории «Самородок». Выставка его работ откроется завтра, 22 мая, в 15.00 на балконе второго этажа ВДНХ-ЭКСПО. Он сам будет на месте общаться с посетителями выставки.