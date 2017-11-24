Уфимский художник Камиль Бузыкаев: Смеяться нам пока не запретили

В Уфе открылась выставка известного карикатуриста.

Вчера, 23 ноября, в выставочном центре «ВДНХ-Экспо» редакция «КоммерсантЪ в Уфе» открыла выставку «Лица города» в работах художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева. Здесь было представлено несколько десятков его работ.

- Это злой художник, но, как я убедилась, познакомившись с ним, это очень добрый и милый человек, - представила собравшимся автора карикатур главный редактор «КоммерсантЪ в Уфе» Наталья Павлова.

- Нас лишили права выбирать, - прозрачно намекнул на нарушения на выборах разного уровня художник Камиль Бузыкаев. – Но права смеяться у нас пока не отняли. Поменьше пафоса и побольше здорового оптимизма, так хотя бы до 70-ти дотянем.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

1 сентября, которое совпало с Курбан-байрамом все мусульманские регионы РФ облетел рисунок школьника с барашком Фото: Камиль Бузыкаев

Рисовал он с детства, рассказал Камиль, и в школе своих одноклассников «зарисовывал», об этом говорили и те, кто учился с ним в одной художественной школе. В этом году Камиль Бузыкаев начал публиковать свои работы в социальных сетях под ником artbeton. Героями его рисунков становились разные люди, в том числе мэр Уфы Ирек Ялалов и глава Башкирии Рустэм Хамитов, и другие чиновники. В 2017 году его карикатура на силовое подавление каталонских сепаратистов испанской полицией стала мировым хитом, после того, как её перепостил Джулиан Ассанж. А 1 сентября, которое совпало с Курбан-байрамом в этом году, все "мусульманские" субъекты РФ облетела картинка про мальчика с ножом, ведущего барашка на верёвочке в школу.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- Вам не звонили потом с какими-то угрозами или может быть увещеваниями после публикации карикатур?

- Нет, лично никто не звонил. Бывало, передавали через других людей, высказывали недовольство, нельзя ли, мол, помягче, - отвечает Камиль. – Времена сейчас другие.

Семья художника. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Среди пришедших на выставку можно было увидеть и тех, кого художник когда-то изобразил: журналиста Артура Асафьева, публициста Шамиля Валеева, музыканта Рустэма Сулейманова. Но главные герои его карикатур - чиновники, на выставку, конечно же, не пришли.