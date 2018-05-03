Уфимский художник в своих картинах вместо краски использовал нефть

Уфимец Марсель Шайдуллин освоил необычную технику рисования. Вместо красок он использует нефть. Темы картин – соответствующие, о нефти, сообщает городской телеканал ЮТВ.

Марсель Шайдуллин в своих работах пока использовал только башкирскую нефть. Однако в планах есть попробовать оренбургскую, сибирскую и самарскую – они разные по своей вязкости и консистенции. К тому же, отличаются и по цвету.

Марсель по образованию инженер в нефтяной отрасли. С детства увлекался рисованием. Несколько лет назад начал писать портреты и пейзажи маслом. Идея использовать нефть в качестве материала пришла случайно.

- Запачкался нефтью, потом, когда снял спецодежду, хотел снегом почистить одежду. Мне представились там образы буровой, люди там бегают. Тогда и зародилась в моей голове идея, что можно это всё положить на холст нефтью, - рассказывает он.

Нефть не сразу поддалась художнику. У Марселя сначала были проблемы с этим материалом – нефть не хотела застывать и ложиться на холст. Со временем он выработал свой рецепт, который не раскрывает.