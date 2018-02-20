Верблюд преткновения: у находки в пещере «Шульган Таш» появилась 3D-модель

Во внутренней полости пещеры уже провели 3D-сканирование и теперь у знаменитой башкирской пещеры есть своя собственная 3D-модель.

Об этом на своей страничке в Facebook заявил руководитель научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ (НПЦ РБ) Данир Гайнуллин. По словам Гайнуллина, двугорбый верблюд, «открытый» учеными в прошлом году, в будущем станет предметом целой сувенирной продукции для туристов — 3D-брелок с точным рельефом его изображения уже есть.

- Наши результаты превзошли все ожидания! Наши коллеги из Москвы привезли маленькую 3D-модель пещеры, изготовленную лазером в стеклянном кубе. Ну и конечно 3D-копию знаменитого рисунка верблюда, недавно открытого учеными, напечатали на 3D-принтере. Наш двугорбый верблюд в будущем будет предметом целой сувенирной продукции для туристов, - сообщил Гайнуллин.

Напомним, ранее Медиакорсеть достаточно подробно писала о сенсации, которую сделали ученые в пещере в декабре прошлого года. Ученые были возмущены действиями представителей Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ (НПЦ РБ) и посчитали, что повредили уникальные наскальные рисунки.

Руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, известный историк, археолог, доктор исторических наук, доцент Владислав Житенев заявил, что рисунок на самом деле не был очищен от кальцитового налета и представлен как новая научная сенсация, на самом деле артефакт оказался под угрозой исчезновения. Любопытно, что у самих участников экспедиции кроме того не было на соответствующего разрешения.

Ранее мы писали, что вся суть вопиющих нарушений, допущенных «пиратской» экспедицией, организованной НПЦ РБ, заключается в том, что под предлогом рядового визита в пещеру с целью очистить ее от граффити, на самом деле участники группы занялись расчисткой уникального рисунка. «Конкурирующая фирма» при этом варварским способом срезала кальцитовый слой с изображения, оставив его практически без защиты в условиях повышенной влажности. В НПЦ РБ при этом к критике отнеслись лояльно и опровергли информацию о каких-либо нарушениях.