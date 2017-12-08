Верблюд преткновения: в Башкирии ради сенсации пострадал редкий рисунок

Ученые возмущены варварскими действиями представителей Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ (НПЦ РБ), повредившими уникальные наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш.

Сегодня, 8 декабря, стали известны итоги визита в Башкирию руководителя Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, известного историка, археолога, доктора исторических наук, доцента Владислава Житенева, возглавляющего изучение Каповой и Игнатьевской пещер и имеющего репутацию одного из главных экспертов по пещере Шульган-Таш.

Владислав вместе с сотрудниками заповедника Шульган-Таш провел обследование рисунков в пещере и пришел к весьма неутешительным выводам. Несмотря на недавнее заявление руководителя НПЦ РБ Данира Гайнуллина о предпринятых мерах для сохранения рисунка верблюда, который был очищен от кальцитового налета и представлен как новая научная сенсация, на самом деле артефакт оказался под угрозой исчезновения.

Левая часть рисунка "Верблюд", содержащая многочисленные повреждения красочного слоя, из которых сочится краситель. Фото: Заповедник "Шульган-Таш"

Напомним, на прошлой неделе Данир Гайнуллин собрал пресс-конференцию и сообщил о сенсационной находке – наскальном изображении верблюда в пещере Шульган-Таш. А позднее в соцсетях началось довольно некрасивое выяснение отношений между ним и учеными, которые много лет вели исследования в пещере. Данир Гайнуллин высказал претензии Владиславу Житеневу, опубликовавшему фотографию открытия со своими комментариями, которые он ранее дал на международном портале научных новостей eurekalert.org. Владислав сделал это за несколько часов до пресс-конференции НПЦ РБ, использовав фото, которое получил от руководителя группы мониторинга пещеры Шульган-Таш Ольги Червяцовой, чем, собственно, и вызвал негодование представителей центра. Данир Гайнуллин публично обвинил Ольгу Червяцову в краже фотографии верблюда, хотя она имела полномочия на работу в пещере в силу своих служебных обязанностей в отличие от команды Гайнуллина, устроившей варварское вскрытие изображения верблюда.

Повреждения красочного слоя. Фото: Заповедник "Шульган-Таш".

Руководство заповедника подготовило официальное сообщение, отражающее их позицию по поводу данного события. Его текст должен появиться на сайте заповедника сегодня. Но детали заявления Медиакорсети удалось узнать заранее.

Средний левый участок рисунка Верблюд, состояние которого вызывает наибольшее опасение. На площади около 10 кв. см. красочный слой обнажен практически тотально. Наличие многочисленных оторванных и хаотично лежащих обломков кальцита говорит о том, что работа проводилась небрежно и в спешке. Фото: Заповедник "Шульган-Таш"

- Непонятно, на каком основании вскрыты эти рисунки, ведь они заходили в пещеру, имея разрешение только на очистку от граффити на стенах пещеры, - сообщил ранее в интервью корреспонденту Медиакорсети директор природного заповедника «Шульган-таш» Михаил Косарев. - Более того, таким образом сейчас рисунки не вскрываются, от этой методики отказались 39 лет назад. Потому что даже при самом осторожном снятии слоя кольпитов, неизбежно повреждается слой краски. Кроме того, как показал опыт, после этого активизируются гидрохимические процессы, который разрушают вскрытый слой краски. У ученых, которые занимались этим рисунком ранее, была задача дождаться новых, современных технологий, а уже потом этим заниматься.

Участок, расчищенный от новообразованного кальцита с помощью электрофрезы и участок, расчищенный в 70-х годах специалистами О.Н. Бадера классическим методом – скальпелем и стамеской. Фото: Заповедник "Шульган-Таш"

По словам сотрудников заповедника, руководство заповедника было введено в заблуждение официальным письмом, где содержалось уведомление о проведении работ с формулировкой «реставрация пещеры», а разрешение Министерство культуры РФ, по которому проводились работы, было выдано сотруднику НПЦ РБ на проведение охранных (спасательных) археологических работ в пещере.

Повреждения красочного слоя при работе с фрезой на "Нижней лошади" Фото: Заповедник "Шульган-Таш".

- Сообщения о проведении реставрационных работ монументальной живописи (что в действительности и происходило) на основе отдельной федеральной лицензии в заповедник не поступали и не согласовывались, - пояснила Медиакорсети Ольга Червяцова - Создалось впечатление, что такая экстренная расчистка была устроена, чтобы привлечь внимание к своему проекту музейного комплекса «Шульган-Таш», целесообразность строительства которого в районе пещеры пока не полностью обоснована.

Если отвлечься от научных подробностей, суть вопиющих нарушений, допущенных «пиратской» экспедицией, организованной НПЦ РБ, заключается в том, что под предлогом рядового визита в пещеру с целью очистить ее от граффити, на самом деле участники группы занялись расчисткой уникального рисунка, с которого ученые буквально сдували пылинки, опасаясь невзначай причинить вред. А вот «конкурирующая фирма», вооружившись фрезой, самым варварским способом срезала кальцитовый слой с рисунка, оставив его практически без защиты в условиях повышенной влажности.

Владислав Житенев вместе с сотрудниками заповедника исследовали состояние рисунка и сделали фотографии, которые наглядно подтверждают, что рисунку нанесен непоправимый вред.