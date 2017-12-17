Верблюд преткновения: видеовойны вокруг открытия в Башкирии продолжаются

Стороны готовят новые порции видеокомпромата друг на друга, содержащие взаимно противоречащие данные об экспертизе уникального наскального рисунка.

Представители заповедника «Шульган-Таш» опубликовали в соцсетях свою версию обследования состояния наскальных рисунков после очистки их от кальцита при помощи фрезы, которую провели представители Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ (НПЦ РБ). Речь идет об изображении лошади, расположенном рядом с рисунком верблюда. На видео хорошо видны последствия воздействия фрезы на рисунок и усилий предыдущих групп археологов, которые «по старинке» работали стамеской и скальпелем.

Сравнение последствий работы "нелегальных" археологов и ученых в 70-ые годы прошлого века. Фото: Ольга Червяцова

- В конце ролика для сравнение показана первоначальная поверхность расчистки, произведенной в 70-г годах реставраторами, работавшими в экспедициях Отток Николаевича Бадера - по «устаревшей методике» с помощью скальпеля и стамески. Мы считаем экспедицию НПЦ РБ нелгальной, потому что она действовала без лицензии на данный вид деятельности в нарушение ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 17 октября 2017 г. № 1262, хотя и отрицает это, - пояснила Медиакорсети руководитель группы мониторинга пещеры Шульган-Таш Ольга Червяцова.

Видео Видео: Ольга Червяцова, facebook.com

Тем временем руководитель НПЦ РБ Данир Гайнуллин настаивает, что присланная им группа, которая при помощи фрезу явила миру рисунок верблюда, работала в рамках закона.

- Разрешения выдаются на археологические разведки; археологические раскопки; археологические наблюдения. Никаких разрешений на расчистку наскальных изображений не существует. Кроме того, организация реставрационных работ в пещере Шульган-Таш входит в утвержденный правительством Республики Башкортостан план мероприятий для включения комплекса «Башкирский Урал» с уникальным памятником эпохи палеолита пещерой «Шульган-Таш» в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - считает чиновник.

Акт обследования состояния рисунка, подготовленный уфимскими экспертами. Фото: НПЦ РБ.

Его оппоненты считают, что Данир Гайнуллин слишком вольно трактует законодательство. Так, в частности, считает руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, известный историк, археолог, доктор исторических наук, доцент МГУ Владислав Житенев, занимавшийся изучением Каповой и Игнатьевской пещер.

По его мнению, суть вопиющих нарушений, допущенных экспедицией Котова, действовавшей под эгидой НПЦ РБ, заключается в том, что под предлогом рядового визита в пещеру с целью очистить ее от граффити, на самом деле участники группы занялись расчисткой уникального рисунка, с которого до этого все буквально сдували пылинки, опасаясь невзначай причинить ему вред. При этом кальцитовый слой с изображения они срезали фрезой, оставив его практически без защиты в условиях повышенной влажности. Точка зрения Владислава Житенева и представителей заповедника была изложена в предыдущей публикации Медиакорсети.

- Наши оппоненты смешивают между собой понятия «археологические разведки» и «реставрационные работы». На первый род деятельности открытый лист, безусловно, дает разрешение... А по поводу второго вида деятельности в Законе оговорено вполне четко: работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия, включенных в реестр, или выявленных объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, - уточнила Ольга Червяцова.

Напомним, сенсационное сообщение об открытии появилось в конце ноября текущего года. Руководитель Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ (НПЦ РБ) НПЦ РБ Данир Гайнуллин собрал пресс-конференцию и сообщил о сенсационной находке – наскальном изображении верблюда в пещере Шульган-Таш. Чуть позднее в соцсетях началось довольно некрасивое выяснение отношений. Данир Гайнуллин высказал претензии Владиславу Житеневу, опубликовавшему фотографию открытия со своими комментариями, которые он ранее дал на международном портале научных новостей eurekalert.org. Владислав сделал это за несколько часов до пресс-конференции НПЦ РБ, использовав фото, которое получил от Ольги Червяцовой, чем, собственно, и вызвал негодование представителей башкирского центра. Данир Гайнуллин публично обвинил Ольгу Червяцову в краже фотографии верблюда.