Фильм «Сестренка» стал лучшей молодежной картиной на Международном кинофестивале

Фильм «Сестренка» с момента его выхода в прокат получил Гран-при IV Ялтинского Международного кинофестиваля «Евразийский мост», приз зрительских симпатий и диплом III степени на XXIII Всероссийском фестивале визуальных искусств во Всероссийском детском центре «Орлёнок», Гран-при и приз зрительских симпатий на XVI Международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный ангел» и много других наград.