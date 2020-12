Фильм «Сестренка» стал лучшей молодежной картиной на Международном кинофестивале

Кинокартина «Сестренка», снятая по повести знаменитого поэта Башкирии Мустая Карима «Радость нашего дома», стала лучшим молодежным фильмом на Х Международном кинофестивале детских фильмов «Витторио Венето» в Италии.

Известно, что в конкурсе участвовали работы 12 режиссеров из Китая, Индии, России, Чехии, Германии и Италии разных возрастных категорий. Там свой фильм «Сестренка» представил режиссер Александр Галибин. Кинофестиваль был организован некоммерческой ассоциацией социального продвижения «400 Colpi», основанная в 1995 году в Италии с целью приблизить молодую аудиторию к кино как средству общения и культурного роста. Фильм «Сестренка» с момента его выхода в прокат получил Гран-при IV Ялтинского Международного кинофестиваля «Евразийский мост», приз зрительских симпатий и диплом III степени на XXIII Всероссийском фестивале визуальных искусств во Всероссийском детском центре «Орлёнок», Гран-при и приз зрительских симпатий на XVI Международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный ангел» и много других наград. 1 декабря 2020 года оператору фильма «Сестренка» Михаилу Аграновичу вручили премию «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме за 2019 год.

