10-летняя звезда «Сестренки» снимется в голливудском фильме

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Deadline. 10-летняя актриса уже ранее успела сняться в таких масштабных российских картинах как «Гоголь», «Союз Спасения», «Кровавая барыня».

Накануне стало известно, что юная актриса снимется в фильме «Тайное общество мистера Бенедикта» (The Mysterious Benedict Society ), который будут снимать по одноименному книжному бестселлеру 2007 года.

Этот цикл из 4-х книг Трентона Ли Стюарта рассказывает о детях, которые решили откликнуться на любопытное объявление в газете. Их тестируют и выясняется, что сложнейшую проверку прошли четверо: Рейни, Кейт, Гвоздик и Констанс. Оказывается, их отобрал загадочный и эксцентричный мистер Бенедикт, потому что только они способны справиться с очень важным заданием...

Героиня «Сестренки» будет играть Констанс – новобранцем тайного общества. Маленькую героиню отличает бунтарский характер и пытливый ум. Сериал планируется к выходу на сервисе Hulu. Один из самых популярнях проектов сервиса – «Рассказ служанки».

На странице юной актрисы в Facebook написано, что это «персонаж мечты».