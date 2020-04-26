10-летняя звезда «Сестренки» снимется в голливудском фильме
Марта Тимофеева, сыгравшая в картине по произведению Мустая Карима, примет участие в новом голливудском проекте.
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Deadline. 10-летняя актриса уже ранее успела сняться в таких масштабных российских картинах как «Гоголь», «Союз Спасения», «Кровавая барыня».
Накануне стало известно, что юная актриса снимется в фильме «Тайное общество мистера Бенедикта» (The Mysterious Benedict Society ), который будут снимать по одноименному книжному бестселлеру 2007 года.
Этот цикл из 4-х книг Трентона Ли Стюарта рассказывает о детях, которые решили откликнуться на любопытное объявление в газете. Их тестируют и выясняется, что сложнейшую проверку прошли четверо: Рейни, Кейт, Гвоздик и Констанс. Оказывается, их отобрал загадочный и эксцентричный мистер Бенедикт, потому что только они способны справиться с очень важным заданием...
Героиня «Сестренки» будет играть Констанс – новобранцем тайного общества. Маленькую героиню отличает бунтарский характер и пытливый ум. Сериал планируется к выходу на сервисе Hulu. Один из самых популярнях проектов сервиса – «Рассказ служанки».
На странице юной актрисы в Facebook написано, что это «персонаж мечты».
Напомним, жителям нашей республики Марта Тимофеева запомнилась своей ролью в драме Александра Галибина «Сестренка». Это был первый российский фильм в большом прокате, снятый на башкирском языке. Фильм снят по повести народного поэта Башкоростана Мустая Карима «Радость нашего дома». Картина вышла в свет 19 сентября 2019 года.