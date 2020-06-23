В честь Парада Победы в Уфе фильм «Сестренка» бесплатно покажут в автокинотеатре

Фильм по повести Народного поэта РБ Мустая Карима «Радость нашего дома» покажут в автокинотеатре перед ГКЗ «Башкортостан». Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация места для автомобиля по телефону +79196124049. Количество мест ограничено.

Напомним, фильм «Сестрёнка» сняла кинокомпания «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры России и Фонда им. Мустая Карима. Фильм вышел в прокат 19 сентября 2019 года к 100-летию со дня рождения Мустая Карима. Показы прошли в рамках различных кинофестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Плёсе, Ялте, Светлогорске, Выборге, Волоколамске, Смоленске, Великом Новгороде, Тюмени, Владимире, Тамбове и под Туапсе. Также специальные показы прошли в Лондоне, Брюсселе и Вене. Фильм получил ряд призов и наград.