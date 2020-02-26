Фильм «Сестренка» получил гран-при Международного Сретенского кинофестиваля

Кроме того, награду за лучшую мужскую роль получил Арслан Крымчурин, исполнивший роль Ямиля.

Церемония закрытия кинофестиваля прошла в Обнинске Калужской области.

— Я считаю, что фестиваль стал большим и серьезным культурным явлением в жизни не только области, округа, но и всей нашей страны, — отметил в ходе церемонии полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Кинофестиваль «Встреча» организован в 2006 годус целью представлять православный образ жизни при помощи киноискусства. Юбилейный фестиваль прошел в 11 городах Калужской области. В конкурсную программу вошли 75 фильмов из 11 стран, а также 50 фильмов вне конкурса. Всего на кинофестиваль было подано более 300 заявок.

Фильм «Сестренка» снят кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда им. Мустая Карима. Выход в прокат состоялся 19 сентября 2019 года — к 100-летию со дня рождения народного поэта РБ Мустая Карима. Показы прошли в рамках различных кинофестивалей в Москве, Петербурге, Плёсе, Ялте, Светлогорске, Выборге, Волоколамске, Смоленске, Великом Новгороде, Тюмени, Владимире, Тамбове и под Туапсе. Также спецпоказы состоялись в Лондоне, Брюсселе и Вене.