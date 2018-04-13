В Уфе строители выкопали траншею возле Дома Тихониных

Сегодня, 13 апреля, общественники опубликовали в соцсетях фотографии, на которых видно, что буквально в нескольких метрах от Дома Тихониных, расположенного на улице Коммунистической, 13, началась копка траншеи. Об этом сообщила юрист Эльза Маулимшина.

- Дом Тихонина и работники застройщика и его подрядчика. Трактор копает траншею в метре от дома. У дома, напомню, охранная зона. Просто так этот объект невозможно исключить из реестра культурного наследия. Сделать это может только правительство РФ, - сообщила Эльза.

Общественница приложила максимум усилий, чтобы спасти памятник старины. И, кажется, сегодняшнее противостояние ей вместе с соратниками почти удалось выиграть, но радость была преждевременной.

- Башкультнаследие приостановило незаконные земляные работы в охранной и защитной зоне Дома Тихониных. Но как только комиссия с Башкультнаследия уехала, застройщик продолжил рыть землю не взирая на запрет. Фото сделано 10 минут назад. Битва титанов продолжается, - рассказала Эльза.

Напомним, накануне Арбитражный суд Башкирии вынес решение в адрес республиканского Управления по государственной охране объектов культурного наследия о запрете принимать решение по поводу зашиты «Дома Тихониных». Определение было принято по ходатайству компании «СтройТЭК», которая строит жилой комплекс совсем рядом со старинной постройкой.

Напомним, в марте здание было внесено в единый госреестр объектов культурного наследия народов России. Однако несколько дней назад судебная историко-культурная экспертиза признала, что данный дом все-таки не имеет исторической ценности и, соответственно, был включен в реестр с нарушениями. На проведении такой экспертизы настоял застройщик.

Эксперты считают, что это решение может привести к тому, что здание попросту снесут.

- Теперь с застройщика снята обязанность по реставрации. Следующим судом второе аффилированное лицо (ООО Экспертно-техн.центр, г.Стерлитамак) будет добиваться снятия с дома охранного статуса. Удивляет скорость, с которой судья вынес сегодняшнее решение. Поскольку были переданы документы от спорящих сторон, на их изучение обычно дается несколько дней, - сказал активист «Архзащиты» Владимир Захаров.