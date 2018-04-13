Арбитражный суд Башкирии запретил защищать «Дом Тихониных» в Уфе

Арбитражный суд Башкирии накануне вынес решение в адрес республиканского Управления по государственной охране объектов культурного наследия о запрете принимать решение по поводу зашиты «Дома Тихониных». Определение было принято по ходатайству компании «СтройТЭК», которая строит жилой комплекс совсем рядом со старинной постройкой.

Напомним, в марте здание было внесено в единый госреестр объектов культурного наследия народов России. Однако несколько дней назад судебная историко-культурная экспертиза признала, что данный дом все-таки не имеет исторической ценности и, соответственно, был включен в реестр с нарушениями. На проведении такой экспертизы настоял застройщик.

Теперь, по итогам последнего судебного заседания, республиканское управление по охране объектов культурного наследия не имеет прав защищать дом от сноса, пока данное судебное решение не будет обжаловано.

Координатор движения «Архзащиты Уфы» Владимир Захаров заявил, что, по его мнению, в данном случае суд действует по указке сверху:

- Я считаю, что нужно рассматривать этот вопрос в Верховном суде и ставить федеральный закон об охране культурного наследия выше каких-либо нормативных актов и законов о судебной экспертизе. Необходимо соблюдать юридическую иерархию. Мы намерены добиваться обжалования данного решения, - прокомментировал ситуацию Владимир Захаров.

Как рассказал историк-краевед Павел Егоров, кирпичный двухэтажный «Дом Тихониных», расположенный на улице Коммунистической, был построен в конце 19 века. Это один из немногих сохранившихся в этой части города образцов жилых домов, принадлежащих мещанам среднего достатка. Дом декорирован в кирпичном русском стиле конца XIX–начала XX века.

Помимо внешнего декора из наличников и дентикул, сохранились фрагменты внутренней лепнины на потолках. Здание было построено до 1899 года мещанином Тихониным Михаилом Семёновичем, который жил за счёт дохода от хлебопечения, то есть был хлебопеком, крендельщиком.

В 1920-е годы дом был муниципализирован и стал коммунальным. В это время начинаются его первые перепланировки. В частности со двора к зданию был возведен деревянный пристрой с лестницей на 2-й этаж. Ныне пристрой утрачен. Утрачены также и ворота усадьбы по красной линии улицы. С этого времени и вплоть до 2000-х годов дом использовался под жильё и находился на балансе городского коммунального хозяйства. В конце 2000-х годов он расселяется и приходит в неудовлетворительное состояние, поскольку не используется. В настоящее время здание пустует. Со стороны двора усадьбы ведётся активное многоэтажное строительство.

- Дом Тихониных был выявлен как здание-памятник в 1992 году работниками НПЦ по охране памятников, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия и подготовлен к постановке на государственную охрану. Дата постройки здания – ориентировочно середина 1890-х годов. После расселения в конце 2000-х годов состояние стен здания стало неудовлетворительным, необходима срочная постановка здания на государственную охрану и его реставрация, - сообщил Медиакорсети историк-краевед Павел Егоров.