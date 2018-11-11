Национальному симфоническому оркестру Башкирии представили нового руководителя

Накануне, 10 ноября, состоялось представление нового руководителя коллективу Национального симфонического оркестра РБ. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Башкириии.

Исполняющим обязанности художественного руководителя назначен заслуженный артист РБ, известный кларнетист Артур Назиуллин

Раушан Якупов, который ранее занимал должности главного дирижера и художественного руководителя оркестра, остался только на первой должности.

Для справки

Артур Назиуллин родился в Уфе в 1988 году. У него обширный послужной список.

Лауреат Государственной республиканской молодежной премии имени Ш. Бабича, лауреат международных конкурсов. Солист программ Московской государственной академической филармонии, солист Московской областной филармонии, обладатель гранта Президента Российской Федерации и гранта Главы Республики Башкортостан.