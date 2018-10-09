В Уфе впервые на модном показе играли музыканты Оркестра народных инструментов
Артисты оркестра под управлением Линара Давлетбаева, несмотря на плотный график, аккомпанировали музыкальному этношоу.
Впервые в Уфе были представлены коллекции белорусского дизайнера Натальи Гайдаржи на этнопоказе студии Stikhia Эльвиры Ишмуратовой. Коллекция далее будет показана на Неделях моды в других регионах страны. Организатор дефиле — fashion-модель, руководитель студии Stikhia, победитель международных конкурсов красоты, участница Moscow Fashion Week, Estet Fashion Week, Belarus Fashion Week Эльвира Ишмуратова.
- Признаюсь честно, показ с оркестром был без репетиции! У оркестра очень плотный график и нам повезло! Это особенный опыт, которого не было в нашей республике и, возможно, даже в стране. Это было волшебством, как тонко и профессионально чувствовали настроение коллекции, дефиле моделей. Было очень органично. Артисты оркестра под управлением Линара Давлетбаева большие профессионалы и сильная команда. Теперь модные международные коллекции можно представить под невероятно красивую башкирскую музыку в исполнении оркестра, - рассказала Эльвира Ишмуратова.