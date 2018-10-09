В Уфе впервые на модном показе играли музыканты Оркестра народных инструментов

- Признаюсь честно, показ с оркестром был без репетиции! У оркестра очень плотный график и нам повезло! Это особенный опыт, которого не было в нашей республике и, возможно, даже в стране. Это было волшебством, как тонко и профессионально чувствовали настроение коллекции, дефиле моделей. Было очень органично. Артисты оркестра под управлением Линара Давлетбаева большие профессионалы и сильная команда. Теперь модные международные коллекции можно представить под невероятно красивую башкирскую музыку в исполнении оркестра, - рассказала Эльвира Ишмуратова.