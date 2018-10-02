В Уфе модное дефиле пройдет под оркестр народных инструментов
Сегодня, 12:43КультураРустэм Башкирцев
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Такой показ пройдет в республике впервые.
6 октября на ВДНХ в рамках выставки «ЛегПром Уфа» представят коллекции из Уфы, Москвы, Белоруссии и Казахстана в сопровождении Национального оркестра народных инструментов, сообщает ИА «Башинформ».
Модные показы в таком формате пройдут в Уфе впервые. По словам организатора дефиле Эльвиры Ишмуратовой, это уникальный опыт, которого еще не было в Башкирии.
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