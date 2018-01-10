Умер народный артист Михаил Державин

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Ему был 81 год.
Сегодня старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года, сообщили РИА Новости в театре.
По словам собеседника агентства, народный артист России скончался "после продолжительной тяжелой болезни". О дате прощания и похорон пока не известно.
Михаил Державин родился 15 июня 1936 года, актёр Московского театра имени Ленинского комсомола с 1959 года, Московского театра сатиры - с 1967 года. Многим телезрителям Державин известен как пан Ведущий телепередачи "Кабачок 13 стульев" (1967 - 1980 гг), также он снимался во многих кинофильмах, например, в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".
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