Умер народный артист Михаил Державин

Ему был 81 год.

Сегодня старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года, сообщили РИА Новости в театре.

По словам собеседника агентства, народный артист России скончался "после продолжительной тяжелой болезни". О дате прощания и похорон пока не известно.