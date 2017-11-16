Кино для своих: независимых режиссеров не пустили на «Серебряный Акбузат»

Медиакорсеть разбиралась вокруг шумихи перед стартом фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» в Уфе.

Уфа в четвертый раз готовится принять гостей со всего мира на ежегодном Международном фестивале национального и этнического кино «Серебряный Акбузат», который пройдет в башкирской столице в декабре. Нашу республику представят пять картин, снятых на киностудии «Башкортостан» и при поддержке минкульта РБ. При этом фильмов, которые были сняты не за счет средства госбюджета, в конкурсной программе нет.

10 призов для лучших

Любопытно, что фестиваль должен был пройти в Уфе еще в октябре. В прошлом году власти потратили на его проведение примерно 4,5 млн рублей. На звание лучшего полнометражного художественного фильма претендуют картины Греции, Канады, Казахстана, Сербии, Ирана, Индии. Башкортостан в этой номинации представят уже снискавшие славу у местного зрителя байопик «Бабич» Булата Юсупова и романтическая комедия «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова, которая, как стало известно, попала в лонглист премии «Золотой орел».

Среди короткометражных фильмов представлены работы режиссеров Узбекистана, Афганистана, Ирана, Непала, Азербайджана и т. д. За звание лучших поборются короткометражки «Дикарь» Фарзаны Утарбаевой и «Внеклассный урок» Руслана Юлтаева.

Наше документальное кино представлено лентой «Башкирская шаль» Вилюры Исяндавлетовой. Кроме того, в номинации отличились картины из Северной Осетии, Латвии, Индии и Казахстана.

Кадр из фильма Фарзаны Утарбаевой "Дикарь" с Гюлли Мубаряковой в главной роли.

Отметим, что ежегодно на фестивале, директором которого является по совместительству руководитель киностудии «Башкортостана» Азамат Хужахметов, вручается 10 основных призов, включая самый главный - Гран-при «Серебряный Акбузат».

Любопытно, что в конкурсной программе при этом нет ни одной картины независимых режиссеров республики.

Реклама киностудии и минкультуры?

- Независимых режиссеров в Башкирии очень мало, многим приходится обращаться за помощью к министерству культуры, к администрации республики или района, к киностудии. Ежегодно снимаются малобюджетные короткометражные фильмы производства киностудии «Башкортостан», чтобы дать огласку в СМИ и в мире кинофестивалей, их вносят в конкурсную программу кинофестиваля «Серебряный Акбузат», который проводит сама же киностудия. Откуда здесь место справедливости? - пишет начинающий режиссер Кирстен Гайнет, чей документальный фильм «Театр семи девушек» с успехом «прокатился» по многочисленным всероссийским и международным кинофестивалям.

Фильм Кирстен Гайнет на кинофестивале в Стамбуле Turkish World Documentary Film Festival получил Специальный приз жюри им. Тевфика Исмаилова.

- Это и есть цель кинофестиваля - коммерческая, а не развитие национального этнического кино, - говорит Гайнет.

По мнению молодого режиссера, кинофестиваль имеет свою четко определенную политику и рассчитан в первую очередь на рекламу своих фильмов, в том числе, фильмов киностудии «Башкортостан» или снятых на грант минкультуры республики или при его поддержке.

Режиссер Кирстен Гайнет на вручении премии. Видео

Документальный короткометражный фильм «Театр семи девушек» рассказывает историю старейшего театра республики во времена Великой Отечественной войны. По словам режиссера, фильм был снят на собственные средства (около 400 тысяч рублей).

Подобная история произошла с ее короткометражным документальным фильмом «Живи солдат, живи». В первый год проведения картину не взяли в конкурсный показ и после того, как собрал множество призов на всероссийских и международных фестивалях, его включили во внеконкурсный показ.

К сожалению, комментария от руководителя киностудии Азамата Хужахметова по этому поводу получить так и не удалось — в течение нескольких дней он не отвечал на наши звонки.

Церемония открытия кинофестиваля.

Примечательно, что заместитель киностудии по производству Гульнур Ильясова, администратор фестиваля, узнав о моем вопросе, от комментариев также отказалась и бросила трубку, однако успела сказать, что Азамат Шарифович ушел на больничный.

В министерстве культуры республики также воздержались от официальных комментариев, сославшись на отсутствие полной информации.

Руководитель PR-службы фестиваля, член Союза кинематографистов РБ, сценарист Дамир Юсупов ответил на несколько наших вопросов - о членах экспертной комиссии и независимых картинах:

- Про состав экспертной комиссии достоверной информацией я не владею. Насколько мне известно, все фильмы, поступавшие на фестиваль, отправлялись в Москву. В этом году к нам поступило около 450 заявок на участие. Вопрос с почётными гостями у нас ещё не закрыт - ведутся переговоры. Имена не могу раскрывать - могут приехать, а могут и нет.

Большинство из представленных картин — работы независимых режиссеров. Многие из них даже не указывают студию-производителя фильма, так как фильм снят на личные средства. Полнометражный фильм «Бабич» создан студией «Живая лента», без участия киностудии.

Фильм «Из Уфы с любовью» - производства «Аскарфилм», правда да, при участии киностудии «Башкортостан», но все права принадлежат не нам. О фильме Кирстен Гайнет я читал в сети. За членов отборочной комиссии ничего сказать не могу и сам фильм я, к сожалению, не видел. Но моё мнение такое: наличие призов других кинофестивалей не гарантирует автоматическое попадание на другие кинофестивали. Это во-первых. Во-вторых - физический факт рождения режиссёра в регионе, где проводится фестиваль или факт того, что фильм снят об этом регионе, также не гарантирует автоматического попадания в конкурсную программу того или иного фестиваля, - заявил Юсупов.

Более того, по словам Юсупова, работа Кирстен Гайнет была включена во внеконкурсную программу фестиваля в качестве участника.

- Далее они сами отказались и попросили убрать фильм из списка. Насколько я понял, их не устроило именно то, что фильм не включен в конкурсную программу, то есть, не имеет возможности бороться за призы, которые, кстати, не денежные, - добавил Дамир Юсупов.

«Фестивалей сегодня больше, чем фильмов»

Один из организаторов первого фестиваля и инициаторов «Серебряного Акбузата», кинодраматург Зухра Буракаева, рассказала Медиакорсети о своем видении кинофестиваля.

Председатель Союза кинематографистов РБ Фарит Габитов.

- Главной целью, которую мы преследовали, создавая фестиваль — это поддержка регионального, башкирского кино. Иначе к чему все это? Кроме того, обратите внимание и на саму формулировку - фестиваль национального и этнического кино. Мы руководствовались благородной миссией. В рамках фестиваля можно было бы устроить большой внеконкурсный показ, показ студенческих фильмов, начинающих режиссеров, в общем, делать все, чтобы продвигать свои же фильмы, как это делается например в Саха, вспомним феномен якутского кино.

По ее словам, за четыре года работы фестиваля в Уфе так и не нашлось крупных инвесторов, а сам фестиваль постепенно утрачивает свою первозданность, влияние.

- Пока такое ощущение у меня, что мы копируем Казанский международный фестиваль мусульманского кино, - считает Зухра Буракаева. - Сегодня же складывается впечатление, будто на конкурс фильмы отбираются по принципу «нравится-не нравится». Хотя у нас снимается довольно много интересных картин. Все они остаются без внимания. Неужели нам все время придется доказывать, что наши фильмы достойны внимания на родине? Скорее всего, в системе киностудии есть обязательные режиссеры, которые попадут на конкурс. Их имена известны всем. Объективно, картины той же Вилюры Исяндавлетовой набрали меньше наград, чем фильмы Кирстен Гайнет. Получается, поддерживают определенных режиссеров. С политикой киностудии я не согласна и считаю, что фильм "Когда шел снег" Романа Пожидаева, заслуживает включения в конкурс "Серебряного Акбузата".

Известно, что отбором фильма занимается экспертная комиссия, состоящая, по некоторым сведениям, из пяти человек. Однако её состав намеренно держится в тайне. Однако из разных источников мы получили информацию о том, что в нее входят в том числе и руководство киностудии.

По словам режиссера, сценариста Айсыуака Юмагулова, его музыкальный фильм "Етеган", снятый по мотивам древней башкирской легенды о семи девушках, не проходил на конкурс два раза.

- В отборочной комиссии - представители руководства киностудии. Тогда наш с Риязом (Рияз Исхаков - режиссер, глава киностудии Р.И.Продакшн - прим.ред.) фильм не пропустили потому, что между руководством киностудии и авторами фильма возник конфликт. Сегодня за фестивалем не слежу. Работаю в Москве, снимаю телесериал "След", - в Уфе работы нет. Однако если в дни "Серебряного Акбузата" буду в столице, обязательно схожу на показы.

«Если ты не в списках, значит, не соответствуешь»

По словам режиссера Вилюры Исяндавлетовой, участника и лауреата фестиваля, главный критерий, которым должен руководствоваться автор фильма при заявке — соответствие названию, девизу, цели фестиваля.

- Ну, не попал если ваш фильм, то, значит, сочли нужным его не включать. Были причины. Я также хочу принять участие во многих фестивалях, отправляю кандидатуры, но не всегда попадаю. Значит, не соответствую. Значит, неконкурентной оказалась твоя работа. Всегда надо помнить, что велосипед до тебя уже давно изобрели, - прокомментировала Вилюра Исяндавлетова.

Режиссер Роман Пожидаев, который сейчас активно занимается съемками башкирского ситкома «Домочадцы», признался в беседе с Медиакорсетью, что шумиха перед началом «Серебряного Акбузата» присуща практически каждому кинофестивалю.

- Очень много пишут об этом в фейсбуке и я могу сказать, что половина всего того, что пишут там в комментариях — профанация, не из компетентных источников, - говорит он. - Меня больше пугает другое — я, как работник киностудии, информацией о кинофестивале не владею. Такое ощущение, что фестиваля в этом году вообще не будет — все молчат. Но, к счастью, я по этому поводу не сильно переживаю, потому как занят исключительно своими проектами.

- На многих региональных фестивалях такая же ситуация: идет лобби от местных баев, работников киностудий и так далее. Более того, я знаю несколько региональных фестивалей, где некоторые места совершенно точно куплены. Понятно, что такие фестивали теряют свою ценность. Есть даже такое мнение, что сегодня в стране больше региональных фестивалей, чем самих фильмов. Это хорошая работа менеджеров: взять готовую программу, распилить грант, это просто делается. Доверять можно лишь фестивалям, которые существуют много лет, которые уже себя зарекомендовали. Не стоит забывать и о политическом подтексте. Более того, когда не вращаешься в кинотусовке, все воспринимаешь по-другому, - рассказал Пожидаев.

Отметим, что его картина «Когда шел снег» также не попала в конкурсную программу фестиваля.