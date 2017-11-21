Физик на пороге перемен: Как команда из Башкирии снимала кино в Исландии

Медиакорсеть пообщалась с исполнительным продюсером фильма «И это все Роберт» о первых башкирских съемках в Исландии.

Кинематографисты Башкирии во главе с руководителем студи «Р.И. Продакшн» завершили съемки сериала «И это все Роберт» в Исландии. Съемки проходили на живописных просторах деревушки Вик.

- 17-го ноября мы прилетели в Рейкьявик, познакомились с местной киностудией и отправились на места съемок. Вик — это небольшая деревушка, с населением около 300 человек на юге Исландии. Здесь — знаменитые вулканические пляжи, черный песок, не покрытый снегом. Картина просто фантастическая. В свое время здесь снимали блокбастер «Обливион» с Томом Крузом, «Игру Престолов», «Интерстеллар». А мы снимали эпизоды, связанные с одной из наших героинь, которую играет 16-летняя уфимка Полина Зиновьева, - рассказывает исполнительный продюссер фильма Рияз Исхаков.

«И это все Роберт» - криминальная драма с элементами черной комедии. На телевидении она выйдет в следующем году. Напомним, что съемки начались в Уфе еще 17 августа. Киноверсия будет состоять из нескольких частей и, скорее всего, фильм будет смонтирован как многосерийный. Режиссер фильма — Андрей Линич (сериалы «Розыск», «СОБР», «СОБР-2», «Любовь – не то, что кажется»), автор сценария — Айдар Акманов (сценарист фильмов «Стеклянный пассажир», «Ловец ветра», «Из Уфы с любовью» и других).

Главный герой фильма — учитель физики по имени Роберт, в силу жизненных обстоятельств вынужден преступить закон. В главных ролях снимаются артисты из разных городов и театров страны: Александр Сергеев из екатеринбургской «Волхонки», Марат Хасанов из Туймазинского драматического, Наталья Панова и Александр Гришин из Москвы (работают в разных театрах) и другие.

Кастингом проекта занимался Эдуард Галеев, довольно опытный кинематографист, в свое время работавший в команде Федора Бондарчука. Он проводил отбор в несколько туров в Уфе и регионах страны.

- Мы понимали, что нам нужна такая профессиональная команда людей, которые уже работали на московских съемках. Это было истинное творчество, - говорит Рияз Исхаков. - В Вике мы подружились с местными кинематографистами. К ним ведь очень часто приезжают голливудские звезды, требовательные и зачастую капризные, нам же было довольно приятно с ними работать. А им — с нами.

В Уфе в съемочную группу входило более 60 человек, здесь нас всего шестеро, - продолжает Исхаков. - Это линейный продюсер Тимур Абдуллин, я, оператор-постановщик, исполнительный продюсер, а также актриса Полина Зиновьева, и участники киностудии «Тру Норт». Снимали в светлое время суток - здесь оно длится около шести часов. Местные помогли нам с оборудованием, а реквизит, костюмы привезли мы сами из Уфы. Самый крупный из них — голова енота. Над костюмами у нас работала целая группа профессиональных художников во главе с Альбертом Нестеровым (главный художник Башдрамы, обладатель премии «Золотая маска» - прим.)

По словам Исхакова, в Исландии больше всего его поразили ухоженность, скромность и достаток.

- Люди здесь очень добрые, открытые. Жители Вика не ставят высокие заборы, не закрывают на ночь двери и замки — это удивительно, - рассказывает кинематографист. - Когда мы снимали сцену лошадей и я познакомился с местным фермером, меня поразило, что люди тут действительно зарабатывают на сельском хозяйстве. Это импонирует.

Цветок, похожий на курай. Фото: Рияз Исхаков.

По словам представителей съемочной группы, в Исландии, как и в других европейских странах, также зарабатывают и на кинопроизводстве, в отличие, например, от российского кинематографа.

- В эту сферу идет много вложений. И это, на мой взгляд, одно из лучших вложений в туризм вообще. Семь лет назад кинематографисты республики обратились с подобной идеей к властям. Пока добились только грантов, - резюмирует Исхаков.