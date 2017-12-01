«Право первой ночи» с верблюдом: ученые поспорили из-за находки в Башкирии

Археологи устроили публичное выяснение отношений из-за наскальных рисунков, найденных в пещере Шульган-Таш.

В понедельник, 4 декабря, в Башкирию должен прибыть руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ Владислав Житенев, возглавляющий изучение Каповой и Игнатьевской пещер и имеющий репутацию одного из главных экспертов по пещере Шульган-Таш. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

- Открытие потрясающее, искренне всех поздравляю с ним, но вот его последствия... - сообщил Владислав Житенев.

Напомним, об открытии наскального рисунка, изображающего верблюда, в начале текущей недели заявили представители Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ (НПЦ РБ). Как сообщили представители центра, фигуру верблюда и другие фрагменты рисунков расчистил в Каповой пещере известный реставратор Эудальд Гуиламет, известный по исследованиям в других пещерах мира, где сохранилась палеолитическая живопись. В пещере Шульган-Таш, в частности, он участвовал в очистке стен от граффити и исследованиях наскальной живописи.

Эудальд Гуиламет. Фото: Башинформ

Между тем, как оказалось, в среде ученых вокруг верблюда разгорелись нешуточные споры, которые выплеснулись на страницы социальных сетей и сделали эту ситуацию достоянием широкой общественности.

Руководитель Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин высказал претензии Владиславу Житеневу, опубликовавшему фотографию открытия со своими комментариями, которые он ранее дал на международном портале научных новостей eurekalert.org. Владислав сделал это за несколько часов до пресс-конференции НПЦ РБ, использовав фото, которое получил от сотрудницы заповедника Ольги Червецовой, чем, собственно, и вызвал негодование представителей НПЦ РБ.

- Владислав, вам же никто не давал полномочий быть пресс-секретарем НПЦ РБ. Используя пиратское фото Червецовой, вы оповестили весь мир. Ольга, фотографируя открытие, обещала никому не отдавать это фото. Это не культурно! – упрекнул Данир Гайнуллин Владислава Житенева.

- Я прокомментировал результаты расчистки. Сотрудники заповедника молчали как партизаны, а все, кто интересуются палеолитическим искусством и в Москве, и на Урале (Уфа+Челябинск) - уже неделю просили рассказать о том, что происходит. Если есть вопросы, а их и с моей стороны достаточно, то лучше общаться напрямую, - ответил Владислав Житенев.

- Я лишь способствовала тому, чтобы первым сказал тот, кто этого достоин, - объяснила свой поступок Ольга Червецова.

Практически у всех, кто стал свидетелем этого общения, создалось устойчивое ощущение, что главной темой спора стало «право первой ночи» - то есть первого публичного сообщения об открытии. Причем если учесть, что в споре участвовали люди, которые должны бок о бок заниматься исследованиями пещеры, со стороны их выяснение отношений выглядело, мягко говоря, некрасиво.

- Честнее все же говорить сейчас, что изображение верблюда было определено Ляхницким, что вы знали, что под натеками. Пока же это преподносится по-другому, - обратилась к руководителю НПЦ РБ Даниру Гайнуллину в Facebook редактор журнала «Табигат» Олеся Арамелева.

- Ляхницкий не писал, что там верблюд, что вы придумываете. У вас какая то истерия зависти. Ляхницкий многое сделал для пещеры и много там открывал. Он не нуждается в приписках. Я с ним сегодня общался на эту тему. Он очень рад за открытие, - парировал Данир Гайнуллин и посоветовал журналистам самим пообщаться с Юрием Ляхницким.

В таком виде изображение верблюда пребывало до недавних пор. Фото: Елена Леонова, facebook.com

Мы не упустили случая воспользоваться его советом и позвонили авторитетному ученому.

Так верблюд выглядит после расчистки изображения. Фото: НПЦ РБ

- Это, конечно, яркое событие, и я поздравил с ним коллег из Башкирии. Мы во время своих исследований и раньше предполагали, что в пещере есть изображения верблюдов, но нам тогда не очень-то верили. Найденный рисунок подтверждает наши предположения, - тактично выразился кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского геологического института им.А.П.Карпинского Юрий Ляхницкий. - Но все-таки сначала стоило провести тщательное обследование и предпринять максимальные меры для сохранения данного уникального изображения. Не секрет, что в пещере всегда присутствует повышенная влажность. Пока, насколько я знаю, рисунок верблюда защитили силиконовым козырьком, который стопроцентной гарантии сохранности не дает. Сначала нужно было опробовать его действие на модели конкретно в этой пещере и, как минимум, через год, если выяснится, что козырек действительно надежно защищает, браться за расчистку этого уникального изображения. Дело в том, что данная стена очень подвержена воздействию воды, особенно весной, там расположены рядом ручьи и есть сильный капёж с потолка пещеры. Без предварительной подготовки вскрывать кальцитовый натек, который надежно укрывал рисунок, недальновидно. Хорошо, если новые слои кальцита покроют рисунок без вреда для него, но есть угроза размытия изображения в течение ближайших лет. Пока не поздно, надо предпринять меры для его сохранения.

Юрий Ляхницкий. Фото: соцсети

Небольшую предысторию данного события Медиакорсети рассказала журналист уфимской редакции «Российской газеты» Гульназ Данилова, которая несколько лет назад редактировала книги Юрия Ляхницкого о пещере Шульган-Таш, выпущенные в издательстве «Китап», и много общалась с автором.

- Данное изображение верблюда – не единственное в пещере Шульган-Таш, как об этом на днях заявили представители НПЦ РБ. Первый верблюд был найден в зале Рисунков, второй - в зале Хаоса. Они находятся далеко друг от друга. Первый хуже сохранился, но все равно можно понять, что это верблюд. Второй находится на стене рядом с известной композицией «Лошадки» в зале Хаоса. Его сейчас и «открыли». Оба рисунка в 1959 году очистили от кальцита, но не до конца. Примерно десять лет назад как раз экспедицией Ляхницкого была предпринята попытка вновь расчистить рисунок, но тогда ученые остановились на половине изображения из-за высокой влажности. Чистить перестали, но было понятно, что рядом есть еще рисунки, - рассказала Гульназ Данилова.

По ее словам, часть этого второго верблюда, очищенная от кальцитового налета, очертаниями напоминала танцующую фигурку и первоначально была ошибочно принята за антропоморф (образ человека).

- Но позднее Юрий Сергеевич Ляхницкий отказался от этой идеи и сказал, что там должно быть явно изображение какого-то копытного животного. Так оно и вышло. Под слоем кальцита верблюд сохранился хорошо. Но кто знает, что с ним станет дальше, - уточнила Гульназ Данилова.

Примечательно, что, судя по данным, опубликованным в книгах Юрия Ляхницкого, в пещере есть еще одно изображение верблюда, только схематичное. Так что пещера Шульган-Таш явно открыла людям еще далеко не все свои тайны.

Итак, в Башкирии ждут авторитетного археолога Владислава Житенева, визит которого наверняка поможет расставить все точки над «i».