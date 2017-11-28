Верблюд преткновения: ученые и чиновники спорят о находке в Шульган-Таше
Руководитель научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии Данир Гайнуллин опроверг информацию об отсутствии разрешения на вскрытие наскальных рисунков в пещере Шульган-Таш.
- Это курьёзный случай, вчера тот же Косарев давал интервью, что никаких изображений верблюда нет. Это говорит о том, что он не был в курсе проводимых целый месяц реставрационных работ. Его специалисты не ставили его в известность, - рассказал Гайнуллин журналистам. - По поводу разрешения, у нас есть официальный открытый лист, выданный министерством культуры Российской Федерации, все разрешения есть. Компетентным в этой области является управление по охране культурного наследия РБ, а не заповедник. У природного заповедника функции беречь бурзянскую пчелу, природное наследие, и оно должно своими уставными задачами заниматься, а наскальная живопись, его реставрация и все работы - они за министерством культуры Российской Федерации.
Ранее директор природного заповедника Шульган-Таш Михаил Косарев рассказал нашему корреспонденту, что экспедиция, обнаружившая в пещере ранее неизвестное изображение верблюда, не имело права вскрывать рисунок.
- Непонятно, на каком основании вскрыты эти рисунки, ведь они заходили в пещеру, имея разрешение только на очистку от граффити на стенах пещеры, - сообщил директор природного заповедника «Шульган-Таш».