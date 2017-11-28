Верблюд преткновения: ученые и чиновники спорят о находке в Шульган-Таше

Руководитель центра по охране объектов культурного наследия заявил, что руководство заповедника Шульган-Таш занимается не уставными задачами.

- Это курьёзный случай, вчера тот же Косарев давал интервью, что никаких изображений верблюда нет. Это говорит о том, что он не был в курсе проводимых целый месяц реставрационных работ. Его специалисты не ставили его в известность, - рассказал Гайнуллин журналистам. - По поводу разрешения, у нас есть официальный открытый лист, выданный министерством культуры Российской Федерации, все разрешения есть. Компетентным в этой области является управление по охране культурного наследия РБ, а не заповедник. У природного заповедника функции беречь бурзянскую пчелу, природное наследие, и оно должно своими уставными задачами заниматься, а наскальная живопись, его реставрация и все работы - они за министерством культуры Российской Федерации.