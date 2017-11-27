Директор "Шульган-Таша" о находке в пещере: пятнышко, похожее на верблюда

Южно-Уральская археологическая экспедиция под руководством доцента кафедры археологи МГУ Владислава Житенёва сообщила о том, что в пещере "Шульган-таш" найдены рисунки верблюдов. Директор заповедника однако отнесся к находке скептически, заявив, что такие рисунки невозможно идентифицировать.

Рисунок верблюда найден на известном с конца 1970-х годов полихромном панно «Лошади и знаки», передает "Башинформ" со ссылкой на пресс-службу МГУ. По словам Житенёва, то, как нарисованы элементы картины, а также их расположение, говорит о том, что оно было написано художниками, знакомыми с традициями искусства каменного века, возникшими на территории юга современной Франции и севера Испании.

- Верблюды на европейских наскальных рисунках не встречаются, их можно увидеть лишь в пещерах Монголии и Игнатьевской пещере, расположенной относительно недалеко от Каповой - подчеркивает ученый. Это говорит о том, что художественные традиции развивались самостоятельно на территории Южного Урала и впоследствии переплелись с художественными «ноу-хау» из Франции. Рисунок верблюда не имеет аналогов в изобразительных комплексах пещер Франции и Испании, но имеет некоторое сходство с фигурой верблюда из Игнатьевской пещеры в Челябинской области. Теперь он, вероятно, становится значимым образом верхнепалеолитического пещерного бестиария Южного Урала.

Между тем директор природного парка "Шульган-таш" Михаил Косарев отнесся к находке несколько скептически и считает, что она являются частью создания необходимого информационного фона для решения определенной задачи.

- Это не рисунки верблюда, а пятнышко, похожее на верблюда, - заявил Косарев Медиакорсети. - Проблема в том, что минкультуры Башкирии хочет создать рядом с нашим природным парком огромный музейный комплекс, необходимость в котором вызывает все больше сомнений. Именно для привлечения внимания к этому проект и нужны новости об этих рисунках. Наши консультации со специалистами в этой отрасли показали, что, скорее всего, это неидентифицируемые пятна краски, которых всегда в пещере было много. Кроме того, у меня вызывает много вопросов, могли бы жить в нашей местности верблюды в эпоху мамонтов.