В Башкирии начали отменять концерты западных звезд из-за угрозы коронавируса

Сегодня, 7 марта, стало известно, что в Башкирии не состоится концерт любимой многими британской рок-группы Electric Light Orchestra. Причиной отмены гастролей артисты назвали угрозу коронавируса. Именно такое объяснение участники группы опубликовали на своей официальной странице в Фейсбуке.

Они пообещали все-таки приехать в Россию в конце 2020 года. Так что 18 марта в уфимском «Тинькофф Холле» один концерт уже точно не состоится.

В Москве концерт группы Electric Light Orchestra должен ыл состояться 17 марта, но также теперь отменен.

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