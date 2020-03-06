США фабрикуют дело против обнаружившего фейки про коронавирус сотрудника Group-IB?

На днях российская компания опубликовала сведения о том, что в Сети появляются фейковые новости о коронавирусе на территории РФ. Эти посты публиковали с территории ближнего зарубежья. Собранные данные аналитики предоставили силовикам.

О том, что на Россию производится целенаправленная информационная атака, заявил и российский президент Владимир Путин. Как пишут «Новые известия», буквально спустя пару дней после этого Кислицина вызвали на допрос по делу многолетней давности.

Невзирая на то что обвинение против него основывается на слабых и сомнительных аргументах, решения судей, скорее всего, будут поддерживаться лоббистами крупных фармацевтических корпораций, разрабатывающих медицинские средства от коронавируса. Так, Moderna Therapeutics уже набирает волонтеров для клинических испытаний новой вакцины. Однако без повсеместной паники среди населения, корпорация не сможет собрать те миллиардные доходы, на которые может рассчитывать в условиях повсеместного страха перед вирусом.

По всей видимости, те организации, которые отвечают за создание фейковых новостей, недовольны действиями разоблачивших эту сеть сотрудников Group-IB. Поэтому для отвлечения Кислицина от этой работы корпорации могли попытаться поднять дело многолетней давности, которое вряд ли чего-то стоит на самом деле.

В самой российской компании рассказали, что обвинение действительно не имеет под собой основания, и напомнили, что в 2013 году Кислицин лично встречался с работниками американского Министерства юстиции. Тогда было установлено, что компания и ее сотрудники не производили никаких противоправных действий.