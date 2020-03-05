Мнение вирусолога о том, почему дети реже заражаются коронавирусом
5 марта, 17:58ОбществоФото: pixabay.com
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Дети меньше болеют коронавирусной инфекцией из-за физиологических причин.
По мнению ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины Александра Чепурнова низкая заболеваемость новым коронавирусом у детей объясняется физиологией. Вирусолог считает, что дело не в изменении гормонального фона у пожилых людей, а в том, что у детей есть определенные физиологические особенности.
«Может быть, по-другому сформированы рецепторы, к которым прикрепляется вирус», — цитирует специалиста rns.online.
Ранее российские и китайские медики заметили, что у среди детей и подростков гораздо меньше заболевших, чем в других возрастных группах. Они объясняют это особенностями иммунитета молодого организма.
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