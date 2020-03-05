Мнение вирусолога о том, почему дети реже заражаются коронавирусом

По мнению ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины Александра Чепурнова низкая заболеваемость новым коронавирусом у детей объясняется физиологией. Вирусолог считает, что дело не в изменении гормонального фона у пожилых людей, а в том, что у детей есть определенные физиологические особенности.