В Индонезии заболевших коронавирусом отправят на необитаемый остров
5 марта, 14:53В миреФото: pixabay.com
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Бывший лагерь для беженцев на территории острова Галанг (Индонезия) переоборудуют в больницу для пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом стало известно 4 марта, информирует газета «Известия».
Остров накануне посетил командующий военными Индонезии, маршал авиации Хади Тчахджанто. Он отметил, что Галанг был выбран властями, потому что на нем осталось построенные в конце прошлого века для беженцев из Вьетнама здания.
Хади отметил, что на острове будет оборудован карантинный центр. Строительство новой больницы на тысячу пациентов завершится в течение месяца.
О двух случаях заражения SARS-CoV-2 в Индонезии стало известно 2 марта.
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