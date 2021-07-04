Костюмированное шествие участников Фольклориады 2021 с высоты птичьего полета

Программа второго дня мероприятия началась с открытия международных выставок «Маски народов мира» и фотовыставки «Музыкальные инструменты народов мира». Посмотреть на них сможет каждый желающий с 5 по 9 июля в Национальном музее Башкортостана.
Затем программа продолжила Международная конференция CIOFF по культуре.
В 17:00 по одной из исторических улиц столицы республики прошел парад участников VI Всемирной Фольклориады. В нем приняли участие 37 стран мира и был побит Рекорд Гинесса по самому большому количеству стран участников. По улице Заки Валиди прошли почти 2000 участников, которые являются представителями 200 национальностей. Оценить масштабность мероприятия можно по кадрам снятым с высоты птичьего полета.
Зарубежные гости удивили уфимцев и гостей столицы разнообразными красочными национальными костюмами и игрой на народных инструментах.
После красочного шествия, гости собрались в большой международный хоровод, таким образом поставив второй мировой рекорд по количеству стран и числу национальностей самых массовых хороводов.
Завершит второй день фестиваля, открытием его главной площадки. На сцене расположенной в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» выступят народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Чеченский государственный ансамбль танца «Вайнах», Кубанский казачий хор и Олена Уутай — признанный во всем мире мастер игры на варгане.