Костюмированное шествие участников Фольклориады 2021 с высоты птичьего полета

В 17:00 по одной из исторических улиц столицы республики прошел парад участников VI Всемирной Фольклориады. В нем приняли участие 37 стран мира и был побит Рекорд Гинесса по самому большому количеству стран участников. По улице Заки Валиди прошли почти 2000 участников, которые являются представителями 200 национальностей. Оценить масштабность мероприятия можно по кадрам снятым с высоты птичьего полета.