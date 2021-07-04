В Национальном музее Башкирии в рамках Фольклориады открылись две выставки

Одна из выставок посвящена маскам народа мира и представлена уникальной коллекцией из 24 масок привезенных из Камеруна, Коста-Рики, Чили, Эквадора, Эстонии, Доминиканской республики и других. Каждая из них является олицетворение того или иного обряда и является неотъемлемой части культуры каждого из представленных народов.