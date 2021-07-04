В Национальном музее Башкирии в рамках Фольклориады открылись две выставки

В Национальном музее Башкирии в рамках Фольклориады открылись две выставки
В Национальном музее Башкирии в рамках Фольклориады открылись две выставки
4 июля, 14:56ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Попасть на них можно не предоставляя справку о вакцинации.

В Национальном музее Башкирии открылось две выставки посвященные проведению Фольклориады.

Одна из выставок посвящена маскам народа мира и представлена уникальной коллекцией из 24 масок привезенных из Камеруна, Коста-Рики, Чили, Эквадора, Эстонии, Доминиканской республики и других. Каждая из них является олицетворение того или иного обряда и является неотъемлемой части культуры каждого из представленных народов.

На второй выставке представлены музыкальные инструменты народов мира. По словам министра культуры Амины Шафиковой, в музыке народов мира звучит его душа.

Посетить выставку сможет каждый желающий. При этом на входе с вас не потребуют справки о прохождении вакцинации или результат ПЦР-теста, будет достаточно соблюдения масочного режима на территории музей.

Выставка продлится с 5 по 9 июля.

Накануне прошла торжественная церемония открытия Фольклориады 2021. Посмотреть красочные фотографии с мероприятия можно в нашем материале.

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