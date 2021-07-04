В Национальном музее Башкирии в рамках Фольклориады открылись две выставки

В Национальном музее Башкирии открылось две выставки посвященные проведению Фольклориады.
Одна из выставок посвящена маскам народа мира и представлена уникальной коллекцией из 24 масок привезенных из Камеруна, Коста-Рики, Чили, Эквадора, Эстонии, Доминиканской республики и других. Каждая из них является олицетворение того или иного обряда и является неотъемлемой части культуры каждого из представленных народов.
На второй выставке представлены музыкальные инструменты народов мира. По словам министра культуры Амины Шафиковой, в музыке народов мира звучит его душа.
Посетить выставку сможет каждый желающий. При этом на входе с вас не потребуют справки о прохождении вакцинации или результат ПЦР-теста, будет достаточно соблюдения масочного режима на территории музей.
Выставка продлится с 5 по 9 июля.
Накануне прошла торжественная церемония открытия Фольклориады 2021. Посмотреть красочные фотографии с мероприятия можно в нашем материале.