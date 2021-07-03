Как проходила торжественная церемония открытия Фольклориады 2021. Фоторепортаж

Как проходила торжественная церемония открытия Фольклориады 2021. Фоторепортаж
Как проходила торжественная церемония открытия Фольклориады 2021. Фоторепортаж
3 июля, 20:43КультураАлександра Константинова
Сегодня, 3 июля, в Уфе на площадке «Уфа-Арена» состоялась торжественная церемония открытия IV Всемирной Фольклориады 2021. Мероприятие проходило с 17:00 до 19:00 часов.

В масштабном мероприятии приняли участие творческие коллективы из 37 стран мира — это более 1000 артистов.

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В официальной части церемонии открытия ведущие зачитали поздравительную телеграмму президента Владимира Путина. С речью выступили глава республики Радий Хабиров, президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филипп Боссан.

Для церемонии открытия Всемирной фольклориады использовалось более 500 интеллектуальных световых приборов, 800 квадратных метров светодиодных экранов, уникальные механизмы и системы автоматизации, разработанные специально для церемонии открытия, десятки самых современных лазерных видеопроекторов, более 100 кВт звукового оборудования, дымовые и крио эффекты.

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