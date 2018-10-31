В Уфе объявили сбор теплых вещей для бездомных

Инициативная группа помощи бездомным людям в Уфе «Гелиос» объявила об очередном сборе продуктов и теплой одежды для малообеспеченных людей.

- Нам нужны теплые куртки, трико, перчатки, шапки и обувь. Пожалуйста, переберите свою одежду дома, возможно, найдете что-то лишнее! - говорится в сообщении группы Вконтакте. Сбор продуктов, одежды, обуви и лекарств идет на Гастелло по ул. Фурманова, 5. Контактное лицо: 89173613590 Альфиза.