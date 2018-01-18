Как изменилась жизнь бомжа без ноги, замерзавшего в брошенной машине в Уфе

У инвалида без ноги Андрея Соколова из Уфы, замерзавшего в брошенной машине в уфимской Шакше, началась новая жизнь. Его увез к себе на постоянное место жительства племянник в Ростов-на-Дону. Андрей хорошо себя чувствует и уверенно смотрит в будущее.

Об Андрее Соколове Медиакорсеть написала в декабре прошлого года. Мужчина стал жертвой жизненных обстоятельств: после того, как он в аварии лишился ноги, от него отказалась жена. Он превратился в бомжа и целыми днями сидел у одного из супермаркетов в Шакше. Публикация вызвала широкий общественный резонанс: история Андрея тронула сердца очень многих людей. В первые дни после публикации в самый отдаленный микрорайон города приехало очень много людей. Все они привозили несчастному мужчине деньги, продукты, одежду. Очень многие люди обращались в редакцию, предлагая временное жилье для Андрея. Соцслужбы начали работу по восстановлению документов, прокуратура начала проверку соблюдения прав инвалида.

Ни к кому из незнакомых людей Андрей, по-видимому из-за своей природной скромности, жить не пошел. В итоге его забрали к себе знакомые. В конце декабря его увезли в деревню Базилевка, там его приютила знакомая семья. Знакомые Андрея планировали собрать ему деньги, чтобы после Нового года снять жилье на первое время. Однако делать этого не пришлось.

- Я сейчас в Ростове, - счастливым уверенным голосом сообщил сегодня Андрей Медиакорсети. - За мной приехал племянник и забрал меня. Восстановлением документов он тоже займется здесь. Спасибо вам огромное за то, что вы помогли мне!