Прокуратура Башкирии проверит соблюдение прав бомжа Андрея Крылова из Уфы
Сегодня, 12:26ОбществоНаталья КузнецоваФото: Артур Салимов.
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Прокуратура Башкирии начала проверку соблюдения прав бездомного инвалида Андрея Крылова. 53-летний мужчина не имеет ни крыши над головой, ни документов, ни работы и целыми днями сидит у одного из магазинов на ул. Гвардейской в Шакше.
Как следует из сообщения прокуратуры, проверка организована по публикациям в СМИ. Будут привлечены специалисты Минтруда региона.
- В ее рамках планируется оценить возможность оказания инвалиду социальной помощи и предоставления жилья в доме-интернате для престарелых и инвалидов, оказать содействие в восстановлении утраченных документов, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как сообщала Медиакорсеть, Андрей Крылов стал инвалидом в результате аварии четыре года назад. После этого жена, с которой они воспитывали двух дочек, отказалась ухаживать за ним и выгнала его на улицу.
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