Во всей красе: Уфа примеряет осенний наряд

Прогулка по Уфе с фотоаппаратом помогла осознать неизбежность сезонных перемен, наступивших в столице Башкирии.

Если вблизи изменения цветовой гаммы деревьев и травы кажутся не столь заметными, то внимательный объектив, охвативший панораму столичных парков и скверов и пригородных лесопосадок, сразу выделил порыжевшие и местами уже начинающие лысеть кроны деревьев.

Теплый жизнерадостный сентябрь уступает свое право выбора городского убранства простуженному плаксивому октябрю.

Пока еще есть возможность насладиться чарующими видами увядающей листвы цвета засыпающего заката. Просто нужно найти для этого время.