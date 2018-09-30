Во всей красе: Уфа примеряет осенний наряд
Сегодня, 10:30ГородТатьяна МайороваФото: Сергей Словохотов.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фотокорреспондент «Медиакорсети» Сергей Словохотов запечатлел мгновения увядающего сентября.
Сюжеты: Фотофакт
Прогулка по Уфе с фотоаппаратом помогла осознать неизбежность сезонных перемен, наступивших в столице Башкирии.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Если вблизи изменения цветовой гаммы деревьев и травы кажутся не столь заметными, то внимательный объектив, охвативший панораму столичных парков и скверов и пригородных лесопосадок, сразу выделил порыжевшие и местами уже начинающие лысеть кроны деревьев.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Теплый жизнерадостный сентябрь уступает свое право выбора городского убранства простуженному плаксивому октябрю.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пока еще есть возможность насладиться чарующими видами увядающей листвы цвета засыпающего заката. Просто нужно найти для этого время.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Или же можно полюбоваться видами осенней Уфы при помощи фотографий нашего коллеги, сделанных в разных уголках башкирской столицы.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей