В Уфе школу №44 нужно снести – «БашНИИстрой»

«БашНИИстрой» проверил старое здание уфимской образовательной школы №44 на Революционной, 171 и порекомендовал здание снести и построить новое, сообщает «Башинформ».

Эта школа - одна из самых старых в Уфе. Ее построили еще в 1973 году. Во время Великой Отечественной войны здесь был госпиталь, в котором принимали раненых.