В Уфе школу №44 нужно снести – «БашНИИстрой»

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ремонт в школе идет с начала текущего года.
«БашНИИстрой» проверил старое здание уфимской образовательной школы №44 на Революционной, 171 и порекомендовал здание снести и построить новое, сообщает «Башинформ».
Эта школа - одна из самых старых в Уфе. Ее построили еще в 1973 году. Во время Великой Отечественной войны здесь был госпиталь, в котором принимали раненых.
1 января текущего года школа закрылась на реконструкцию, во время которой 1100 человек распределили в другие учебные заведения неподалеку. Сейчас возведены два этажа нового здания, идет монтаж и заливка последующих. По плану обновленная школа должна открыться уже в декабре текущего года.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей