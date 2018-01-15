В Уфе приступили к занятиям ученики школы № 44, закрытой на ремонт

1130 учащихся школы № 44 распределили по трем учебным заведениям.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, школа № 41 для школьников младших классов предоставила 8 учебных кабинетов в первую и вторую смены.

Школа №15 выделила 6 учебных кабинетов в первую и вторую смены. Еще 24 кабинета в обе смены предоставила школа № 100. Спортивные и актовые залы, школьные стадионы будут находиться в совместном пользовании.

Питание учеников школы № 44 организовано через центр школьного и детского питания Уфы в столовых школ, в которых они участся. Повара и кухонные работники школы №44 распределены между тремя школами пропорционально школьникам.

Что касается ремонта школы, то сейчас здесь демонтирован кирпичный пристрой, соединяющий между собой два спорткомплекса. В первом котловане идет строительство фундамента железобетонными блоками. Во втором котловане производится заливка фундамента. Выкопан третий котлован. Полностью установлен башенный кран. Расчищена площадка для его работы.

От трансформаторной подстанции к жилому дому № 75 по ул. Айской произведена замена силовых электрокабелей в обвод строящегося здания. МУП УИС выполнил работу по переносу труб трассы центрального отопления к жилому дому по улице Айской 75/2.

- За ходом реконструкции можно наблюдать в режиме онлайн, - говорится в сообщении мэрии. - На жилом доме № 75/1 по ул. Айской установлена камера видеонаблюдения, направленная на строительную площадку.

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info