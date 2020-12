Арбитражный суд Башкирии признал банкротом МУП «Управление электротранспорта Уфы». В отношении предприятия открыто конкурсное производство на полгода.

И.о. конкурсного управляющего назначен Илья Павликов, представляющий СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих». Его кандидатуру утвердят 20 января 2021 года, так как АО «МБ-Банк» не согласился с его кандидатурой. По данным системы «СПАРК», МУЭТ является должником более 10 кредиторов. Кредиторская задолженность предприятия составила 345 миллионов рублей. 18 декабря, МУЭТ объявило о продолжении работы и после объявления его банкротом.

