В Уфе перестанут действовать транспортные карты МУЭТ в качестве проездного

По информации пресс-службы уфимского МУЭТ, проезд по транспортной карте предприятия больше не будет возможным. Сообщается, что вместо нее будет действовать другой документ.

С 1-го июля жители Уфы смогут использовать для проезда единую транспортную карту «Алга. На стоимости проезда такая замена никак не скажется и цена проезда во всех видах электротранспорта останется прежней.

Напомним, что в компании «Башавтотранс» уже давно отказались от транспортных карт и перешли на «Алга» с 1 января 2020 года. Теперь же после нововведений в МУЭТ ее можно будет использовать и в травмаях и троллейбусах. Также принимается оплата банковской картой или наличными.