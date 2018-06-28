В Башкирии установят самую восточную географическую точку

29 июня 2018 года в 14:00 северо-восточнее железнодорожной станции Устиново в Учалинском районе состоится открытие стелы-указателя самой восточной географической точки Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе Русского географического сообщества.

«Крайние географические точки РБ» предполагает открытие памятных стел в четырех районах республики: Янаульском, Бакалинском, Зианчуринском и Учалинском. Одновременно с ним начинается новый проект под названием «Башкирская кругосветка», который создает туристический бренд «Крайние географические точки Республики Башкортостан» и способствует развитию авто-мото-велотуризма на территории республики.

Посетить все четыре стелы, обозначающие крайние географические точки и пятую точку – географический центр республики в Гафурийском районе, может любой желающий.