До конца недели в Уфе демонтируют новогодние площадки
Сегодня, 10:33ГородМинзаля АскароваФото: Пресс-служба администрации Уфы
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Все ледовые городки будут разрушены в связи с погодными условиями.
В этом году уфимские новогодние площадки, включая горки и ледовые дворцы будту демонтированы уже до конца текущей недели. Об этом рассказали в ходе традиционного оперативного совещания в администрации столицы республики.
В этом году новогодние площадки демонтируются раньше, чем в предыдущие года. Это связано с погодными условиями, объяснили власти Уфы.
Напомним, всего в городе нынешней зимой работали 31 такая новогодняя площадка с елками, горками и ледовыми скульптурами.
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