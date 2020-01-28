До конца недели в Уфе демонтируют новогодние площадки

В этом году уфимские новогодние площадки, включая горки и ледовые дворцы будту демонтированы уже до конца текущей недели. Об этом рассказали в ходе традиционного оперативного совещания в администрации столицы республики.

В этом году новогодние площадки демонтируются раньше, чем в предыдущие года. Это связано с погодными условиями, объяснили власти Уфы.