Новый год за рубежом смогли себе позволить всего 3% жителей Башкирии

88% жителей Башкирии долгие новогодние каникулы провели дома. 8% путешествовали по России. И всего 3% процента уехали на эти дни в другие страны. Об этом рассказывают аналитики рекрутингового агентства Head Hunter.

Интересен разрез по профессиям. Оказалось, что среди любителей отметить Новый год в родных стенах больше всего работников сферы науки и образования, то бишь, учителей, производственников и фермеров.

Поездки по новогодней России предпочитают, в основном, работники искусства и масс-медиа, то есть, журналисты и блогеры. Зарубежный новый год – это больше, как показали подсчеты, для банкиров.

Несмотря на то, что 31 декабря официально рабочий день, трудились в самый канун Нового года 41% опрошенных работников из Башкирии. И снова несмотря на то, что новогодние каникулы – это выходные почти 10 дней, на работу в эти дни вышли почти половина опрошенных – 48%.

О самом главном: о сокращении новогодних каникул. Эту инициативу поддерживают всего 17% работающих жителей республики. Если можно так выразиться, у нас самое ленивое население – это самый низкий показатель по стране, потому что в среднем каждый третий житель России – 29% – считают, что отдыхать 10 дней слишком много.