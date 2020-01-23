В Башкирии в конце года планируют открыть новый стадион

В пресс-службе главы Башкирии сообщили, что в Кумертау планируется открыть новый стадион «Шахтёр» на 4182 места.

Сообщается, что его строительство планируют завершить к концу 2020 года. Стадион рассчитан на 4 182 места.

Радий Хабиров также осмотрел и действующий физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный», который посещают сегодня более 200 человек.