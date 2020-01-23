В Башкирии в конце года планируют открыть новый стадион
Сегодня, 12:31ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Строящийся объект в Кумертау посетил глава республики Радий Хабиров.
В пресс-службе главы Башкирии сообщили, что в Кумертау планируется открыть новый стадион «Шахтёр» на 4182 места.
Сообщается, что его строительство планируют завершить к концу 2020 года. Стадион рассчитан на 4 182 места.
Радий Хабиров также осмотрел и действующий физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный», который посещают сегодня более 200 человек.
Комплекс обеспечен и спортивным залом, бассейнами, фитнес-залом.
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